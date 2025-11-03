快訊

促進結婚率！大陸多地發「結婚消費券」 陸網不埋單：騙騙老人就好

中央社／ 台北3日電
為促進結婚率，中國多地發放「結婚消費券」，總額在人民幣800元至1000元（約新台幣3460元至4330元）不等，可用於婚慶相關消費。圖／AI生成

為促進結婚率，中國多地發放「結婚消費券」，總額在人民幣800元至1000元（約新台幣3460元至4330元）不等，可用於婚慶相關消費。但網友對此普遍不太看好，認為只能「騙騙老人」。

據陸媒南方都市報報導，浙江寧波、杭州、嘉興平湖市、紹興市柯橋區、金華市浦江縣等多地向登記結婚的新人發放結婚消費券，各地發放面額與滿減規則不一。

如寧波，10月28日至12月31日登記結婚的新人，可獲得8張滿500元減125元的結婚消費券，共計1000元。使用範圍包括婚紗攝影、婚禮婚慶、婚姻諮詢、休閒旅遊、酒店住宿、婚俗文創、零售餐飲等婚姻有關的商戶，具體參與活動的商戶以雲閃付平台為準。且消費券有效期限為獲得日起算的20日內。

杭州則規定，8月28日至12月31日，到杭州市、區（縣市）兩級婚姻登記處登記結婚的新人可申領總額為1000元的消費券，即10張「滿2000元減100元」的消費券。適用範圍為婚紗攝影、婚宴婚慶、伴手禮、婚姻家庭輔導、蜜月旅拍、婚禮服裝、婚嫁首飾、婚俗文創產品等經營主體、消費場所等。

在中國社群平台微博上，有網友對此表示「先取消離婚冷靜期可能效果更好」、「老年人又要大批量結婚了」、「反正就是不能發錢」、「有啥用，老年人又不生娃，數據漂亮」、「什麼消費券？騙騙老年人得了，連中端手機都買不起」。

據陸媒上觀新聞日前報導，中國民政局7月30日公布數據顯示，2025年上半年結婚登記353.9萬對，比去年同期增加了10.9萬對。而離婚登記為133.1萬對。

報導還指出，近年中國大力提倡適齡婚育，構建和完善全社會的婚育支持體系。例如簡化結婚流程，不再需要戶口本，且全國各地都可辦理。有一些地方將婚姻登記服務中心開進公園、地鐵站、商場、景區等，還有地方民政部門入駐音樂節，提供現場結婚登記服務。

截至今年7月，中國有28個省區延長婚假。還有多地宣布發錢獎勵結婚，如山西省呂梁市，自2025年1月1日起，在呂梁市登記結婚（雙方均為初次登記）且女方年齡在35歲及以下的夫婦，在結婚登記窗口現場給予1500元的獎勵。

西安交通大學人口與發展研究所教授姜全保此前分析，結婚獎勵進一步釋放了鼓勵適齡婚育的積極訊號，同時也是降低結婚、生育、養育、教育等婚育成本的一個體現，降低結婚、生育、養育、教育等成本是一個系統的工程，獎勵結婚也是將鼓勵支持措施進一步往前延伸。

