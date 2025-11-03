快訊

血跡一路到橋上！老黃牛遭飼主貨車拖行受傷癱坐路旁 埔里人怒了

豬隻禁宰禁運何時解禁？ 農業部次長：符合條件最快7日

閃兵案再開庭！ 最強冤大頭金額差100萬 檢聲請傳喚王大陸作證

聽新聞
0:00 / 0:00

抨擊深圳機場未善待身障人士風波後 鄭智化清空微博

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
歌手鄭智化10月25日在微博發文，控訴深圳寶安機場「對殘疾人的態度是最沒人性的」，引發輿論關注。（圖／取自微博）
歌手鄭智化10月25日在微博發文，控訴深圳寶安機場「對殘疾人的態度是最沒人性的」，引發輿論關注。（圖／取自微博）

日前因控訴深圳寶安機場對身障人士態度「沒人性」而引發大陸輿論爭議的知名台灣歌手鄭智化，已清空個人微博。

大陸媒體和網友3日發現，鄭智化認證的微博頁面已無任何內容。

以輪椅代步的鄭智化10月25日在微博發文控訴深圳機場「沒人性」，讓他忍無可忍。不過他當天登機的畫面於26日曝光後，不少大陸網友因此質疑他「連滾帶爬」的說法誇大，認為工作人員並未拒絕協助。鄭智化隔日在微博寫道，深圳機場已對他提出道歉，而他也不再追究此事。

他在27日再次發微博，對用詞不當而道歉：「連滾帶爬的用詞，是我登機過程不順，一時氣憤的遣詞，這個我必須為我的用詞道歉。」

據《紅星新聞》報導，鄭智化曾錄製影片回應機場事件，並稱影片播出後「三天會把微博帳號撤掉」、「關掉微博不開了」。

另據新加坡聯合早報報導，近日一首大陸網路神曲讓台灣民進黨立委王世堅的語錄「匆匆忙忙、連滾帶爬」一夜爆紅，鄭智化的一條微博也因使用「連滾帶爬」引發輿論風波。

63歲的鄭智化10月25日下午在微博發文，控訴廣東深圳寶安機場「對殘疾人的態度是最沒人性的」，指操縱升降車的司機不顧他的安全，完全不願把升降板提高，「冷眼看著我連滾帶爬進飛機」。

深圳寶安機場當天兩度道歉，並著手調查。次日，機場公布鄭智化登機時的監控畫面，證實他是在兩名機場工作人員的扶助下安全登上飛機。影片刊出後，大陸輿論從原本同情和支持，轉而抨擊鄭智化言論誇大不實。

鄭智化

延伸閱讀

港媒：深圳成為粵港澳大灣區龍頭

00919今年連滾帶爬…200萬股息被股價下跌130萬回去！他嘆：長榮回穩也帶不動

深圳機場連扶帶抱變「連滾帶爬」 鄭智化道歉了：情緒性發言

反轉？ 鄭智化稱在深圳機場「連滾帶爬」登機 畫面曝光

相關新聞

抨擊深圳機場未善待身障人士風波後 鄭智化清空微博

日前因控訴深圳寶安機場對身障人士態度「沒人性」而引發大陸輿論爭議的知名台灣歌手鄭智化，已清空個人微博。

民眾廣東一水庫邊放生大量貓隻 引發水源汙染擔憂

1日中國廣東一水庫邊上有人組織集體放生大量小貓，導致貓隻落水。事情引發民眾對水庫水源汙染的擔憂，以及可能對生態造成的危害...

農婦被殺拋屍石縫 兇手「熱心」尋人屢到死者家中打探消息

一名農婦遭殺害被拋屍於石縫，兇手多次「熱心」組織搜山，又到被害人家中吃飯，詢問家屬「警察怎麽說」…

最具活力IP 三星堆上榜

近日，第18屆CLE中國授權展在上海新國際博覽中心舉行。在同期舉行的2025CLE授權之夜暨活力榜單發布會上，來自四川德...

陸全運會 夸父機器人傳火炬

大陸第15屆全運會火炬傳遞於2日在深圳舉行，其中有一位特殊的「0號」火炬手——人形機器人「夸父」以擬人奔跑姿態完成百公尺...

男乘客背脊有壁虎！港女欲提醒發現爆笑真相 網友這樣說

雖然壁虎是益蟲，但不少人都害怕見到牠。有港女在港鐵月台候車期間，驚見前面男乘客的襯衫背面有1隻「四腳蛇」，想上前告知對方，行近細看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。