抨擊深圳機場未善待身障人士風波後 鄭智化清空微博

日前因控訴深圳寶安機場對身障人士態度「沒人性」而引發大陸輿論爭議的知名台灣歌手鄭智化，已清空個人微博。

大陸媒體和網友3日發現，鄭智化認證的微博頁面已無任何內容。

以輪椅代步的鄭智化10月25日在微博發文控訴深圳機場「沒人性」，讓他忍無可忍。不過他當天登機的畫面於26日曝光後，不少大陸網友因此質疑他「連滾帶爬」的說法誇大，認為工作人員並未拒絕協助。鄭智化隔日在微博寫道，深圳機場已對他提出道歉，而他也不再追究此事。

他在27日再次發微博，對用詞不當而道歉：「連滾帶爬的用詞，是我登機過程不順，一時氣憤的遣詞，這個我必須為我的用詞道歉。」

據《紅星新聞》報導，鄭智化曾錄製影片回應機場事件，並稱影片播出後「三天會把微博帳號撤掉」、「關掉微博不開了」。

另據新加坡聯合早報報導，近日一首大陸網路神曲讓台灣民進黨立委王世堅的語錄「匆匆忙忙、連滾帶爬」一夜爆紅，鄭智化的一條微博也因使用「連滾帶爬」引發輿論風波。

63歲的鄭智化10月25日下午在微博發文，控訴廣東深圳寶安機場「對殘疾人的態度是最沒人性的」，指操縱升降車的司機不顧他的安全，完全不願把升降板提高，「冷眼看著我連滾帶爬進飛機」。

深圳寶安機場當天兩度道歉，並著手調查。次日，機場公布鄭智化登機時的監控畫面，證實他是在兩名機場工作人員的扶助下安全登上飛機。影片刊出後，大陸輿論從原本同情和支持，轉而抨擊鄭智化言論誇大不實。