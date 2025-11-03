民眾廣東一水庫邊放生大量貓隻 引發水源汙染擔憂

1日中國廣東一水庫邊上有人組織集體放生大量小貓，導致貓隻落水。事情引發民眾對水庫水源汙染的擔憂，以及可能對生態造成的危害，官方則通報，主要水質指標均達標。

據澎湃新聞、紅星新聞等陸媒報導，事件發生在於1日，有民眾在廣東清遠迎咀水庫中央的島嶼上，看到有人放生大量貓隻。迎咀水庫是當地「飲用水水源地一級保護區」。

根據網路上的影片顯示，當時岸邊出現數以百計的貓隻，其中不少貓跳入水，在水庫中游泳，放生者更一邊放生一邊播放誦經。

據廣東清遠阮先生透露，他當時與朋友在迎咀水庫遊玩時，意外發現多人在岸邊放生貓隻，不少貓落入水中。阮先生稱，發現這一情況後，他立即上前與對方理論，並當場報警。影片中，多人站在水庫邊將近百隻貓咪從袋子中放出，有些小貓快速躥上樹，有些落入水庫中，水庫邊爬滿了小貓。

報導指，從當地警方了解，1日下午已接到報警，目前正由政府多部門聯合處理，後續會救助落水及岸邊放生貓，並通過監控追查放生人員。

廣東清遠市清城區龍塘鎮人民政府2日發布「情況通報」，表示發生此事引發社會關注後，該鎮第一時間會同相關職能部門趕赴現場核處。

通報稱，經核查，現場山林發現有部分貓隻，山路旁有遺留貓糧。水利部門對水庫水域開展了全面巡查，暫未發現溺亡貓隻。生態環境部門對周邊水體進行取樣檢測，主要水質指標均達標。動物衛生防疫部門對周邊環境進行清理消毒。

通報又稱，該鎮安排工作人員定期巡查，並發動周邊熱心民眾認領貓隻。下一步，該鎮將聯合相關部門持續開展環境監測、現場消毒和事件調查，涉及違法的將依法處理，同時防止類似情況再次發生。

通報稱，要呼籲公眾樹立科學放生、文明放生理念，嚴禁在重要水源涵養區等生態保護紅線區域及法律法規禁止放生的其他區域開展放生活動。