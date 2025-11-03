陸全運會 夸父機器人傳火炬

大陸第15屆全運會火炬傳遞於2日在深圳舉行，其中有一位特殊的「0號」火炬手——人形機器人「夸父」以擬人奔跑姿態完成百公尺傳遞，成為全場焦點。背後是深圳企業在動態運動控制、5G-A（5.5G）技術遠端即時操控、負重穩定性3大技術領域的突破，更是深圳具身智慧產業從實驗室走向複雜場景應用的一次集中展示。

深圳特區報新聞客戶端「讀特」報導，「夸父」機器人此次承擔火炬傳遞任務，並非簡單機械重複動作。研發團隊樂聚機器人對運動控制演算法進行重要升級，重點提升奔跑時的「黏性」與動態性。先前機器人奔跑姿態較為固化，而新一代演算法讓機器人在邁步、擺臂等動作上更接近人類跑步的自然流暢感，使其在火炬傳遞中展現出接近真人的動態平衡與協調性。

「夸父」是全球首款搭載5.5G技術的人形機械人，借助5.5G低延時、高頻寬的特性，研發團隊實現了火炬傳遞現場的即時視訊回傳與遠程控制流無縫交互。操作員在位於深圳樂聚機械人公司的控制室內，就可實時操控在市民中心廣場奔跑的機械人，完成起步、奔跑、揮手、交接火炬等一系列動作。

研發人員指出，該場景是對未來產業應用的一次重要驗證。例如，在電力巡檢、高溫作業等危險或特殊環境中，人形機器人可借助5.5G實現遠程替代作業，為「無人化」作業場景提供技術支持。

值得關注的是，隨著大陸國產化率持續提升，供應鏈成本持續下降，量產能力增強，人形機器人走進家庭的正逐漸成為可預期的現實。目前深圳在機器人硬體製造、人工智慧算法等領域的產業鏈優勢，為具身智能產業發展提供重要支撐。此次「夸父」成功參與大型體育賽事，進一步凸顯深圳在智能終端集成與場景創新方面的領先地位。