最具活力IP 三星堆上榜

近日，第18屆CLE中國授權展在上海新國際博覽中心舉行。在同期舉行的2025CLE授權之夜暨活力榜單發布會上，來自四川德陽的三星堆博物館憑藉強大的文化影響力、創新力與市場表現，成功入選「2025最具活力IP榜單TOP3」（文博藝術類），再次印證其在授權領域的品牌價值。

這場盛會被譽為大陸授權界的「奧斯卡」，匯聚全球566家展商、2600餘個熱門IP。展會期間舉行了近100場活動，來自世界各地的IP版權方、被授權方、管道商、製造商和零售商等業界人士共探合作。

三星堆博物館以「啟動古蜀基因，打造破圈品牌」為主題亮相，成為W3館「文博授權專區」的人氣焦點，萌趣十足的「青銅啾」玩偶、創意滿滿的三星堆變臉冰箱貼、神秘莊重的祈福神官擺件等熱銷單品開展不久便被搶購一空，IP聯名展示區同樣亮點紛呈。「堆堆堆」咖啡實體店也搬進了展廳，現場製作的香濃咖啡搭配三星堆主題杯套，成為觀眾打卡、歇腳的「文化驛站」。