男乘客背脊有壁虎！港女欲提醒發現爆笑真相 網友這樣說

雖然壁虎是益蟲，但不少人都害怕見到牠。有港女在港鐵月台候車期間，驚見前面男乘客的襯衫背面有1隻「四腳蛇」，想上前告知對方，行近細看才發現原來是襯衫的圖案，令她有被捉弄的搞笑感覺。不少網友看過照片大讚有創意，「阿叔好cute」、「這件衣服真好看」、「這個人在我前面，我應該會尖叫」。

港女想提醒前面男乘客身上有四腳蛇

有港女在Threads上發照片分享港鐵奇遇。從照片中可見，港鐵月台的男乘客，身穿的襯衫背面正中位置，有條淡黃色的四腳蛇讓原PO「打算走過去提醒他，走近一看才發現，X，流了」，令她哭笑不得。

網友：設計那個人很幽默

事件笑翻不少網友，「阿叔好cute」、「這件衣服真好看」、「鱷魚牌的弟弟」、「設計那個人很幽默」、「時尚的東西，不懂這些嘛，順便說一下已經被萌到了」、「有沒有上前問一下這件衣服在哪裡買」、「知道是假的更好，可以不用怕弄髒手就拍下去」。有人表示實在十分驚四腳蛇「這個人在我前面，我應該會尖叫」。

