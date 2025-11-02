快訊

海洛羽球公開賽／終結連12站低潮 「麟榤配」奪合作第2冠

健忘、失智恐是腦內毒素堆積！醫揭4招重啟「大腦清潔工」排毒

聽新聞
0:00 / 0:00

男乘客背脊有壁虎！港女欲提醒發現爆笑真相 網友這樣說

香港01／ 撰文：喬納森
有港女在港鐵月台候車期間，驚見前面男乘客的襯衫背面有1隻「四腳蛇」，想上前告知對方，行近細看才發現原來是襯衫的圖案。示意圖／Ingimage
有港女在港鐵月台候車期間，驚見前面男乘客的襯衫背面有1隻「四腳蛇」，想上前告知對方，行近細看才發現原來是襯衫的圖案。示意圖／Ingimage

雖然壁虎是益蟲，但不少人都害怕見到牠。有港女在港鐵月台候車期間，驚見前面男乘客的襯衫背面有1隻「四腳蛇」，想上前告知對方，行近細看才發現原來是襯衫的圖案，令她有被捉弄的搞笑感覺。不少網友看過照片大讚有創意，「阿叔好cute」、「這件衣服真好看」、「這個人在我前面，我應該會尖叫」。

港女想提醒前面男乘客身上有四腳蛇

有港女在Threads上發照片分享港鐵奇遇。從照片中可見，港鐵月台的男乘客，身穿的襯衫背面正中位置，有條淡黃色的四腳蛇讓原PO「打算走過去提醒他，走近一看才發現，X，流了」，令她哭笑不得。

網友：設計那個人很幽默

事件笑翻不少網友，「阿叔好cute」、「這件衣服真好看」、「鱷魚牌的弟弟」、「設計那個人很幽默」、「時尚的東西，不懂這些嘛，順便說一下已經被萌到了」、「有沒有上前問一下這件衣服在哪裡買」、「知道是假的更好，可以不用怕弄髒手就拍下去」。有人表示實在十分驚四腳蛇「這個人在我前面，我應該會尖叫」。

延伸閱讀：

港男行山自發執垃圾！見大量簡體字膠樽、食物包裝紙：執到心好累

演員湯駿業海洋公園跌手機！墜落路軌翌日移至元朗　園方咁回應

文章授權轉載自《香港01》

壁虎 港鐵 設計 Threads

相關新聞

男乘客背脊有壁虎！港女欲提醒發現爆笑真相 網友這樣說

雖然壁虎是益蟲，但不少人都害怕見到牠。有港女在港鐵月台候車期間，驚見前面男乘客的襯衫背面有1隻「四腳蛇」，想上前告知對方，行近細看...

陸低空經濟藍皮書：2030年實現低空載人商業化運作

大陸機構發布低空經濟產業相關報告指出，大陸低空經濟市場規模年增長率超30%，在深圳、成都等城市形成初步集聚態勢。2030...

6萬人觀戰 蘇超元年「最大黑馬」泰州勝「領頭羊」南通奪冠

2025年江蘇省城市足球聯賽（簡稱「蘇超」）決賽1日晚在南京奧體中心體育場開打，經過激烈角逐，在全場創紀錄6萬多球迷見證...

南京法官直播賣螃蟹 背後有洋蔥…20餘萬人次圍觀喊暖心

「法官直播帶貨大閘蟹？這波操作太暖心了！」10月31日晚，南京高淳區人民法院攜手京東資產交易平台推出的司法變賣直播專場，...

香港劍后立法會選定了？江旻憓暫停馬會職務 傳挑戰旅遊界別

香港第8屆立法會選舉提名期下月6日結束，政界曾盛傳去年拿下奧運金牌的劍擊選手江旻憓會出戰旅遊界。馬會表示，她於1日起暫停...

陸全運會聖火傳遞秀科技 人形機器人、無人駕駛車上陣

大陸第十五屆全國運動會聖火傳遞2日在港澳廣深同步舉行，主辦方在火炬傳遞大秀大陸新科技，包括首個人型機器人火炬手，且首次由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。