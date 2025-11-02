陸低空經濟藍皮書：2030年實現低空載人商業化運作

大陸機構發布低空經濟產業相關報告指出，大陸低空經濟市場規模年增長率超30%，在深圳、成都等城市形成初步集聚態勢。2030年有望實現低空載人出行的商業化運行。

綜合新京報、北京日報報導，《低空經濟藍皮書：低空經濟發展報告（2025）》11月1日發布。該藍皮書由中國社會科學院大學、上海低空經濟產業發展有限公司與社會科學文獻出版社聯合發布。與此同時，中國社會科學院大學低空經濟研究中心（低空經濟系）揭牌。

報告稱，在數位經濟背景驅動下，低空載人出行與交通產業將呈現三個階段的發展趨勢：

第一階段是主流eVTOL產品的航時、航程較短，飛行速度較慢，適用於在部分景區觀光、空中遊覽等短途載客飛行；

第二階段eVTOL所需的電池技術取得一定突破，電池能量密度和安全性得到提升，飛行器的續航能力顯著增強；

第三階段eVTOL全自動飛行技術、緊急避障、降噪等關鍵技術更加成熟，飛行可靠性持續提升，「空中Taxi」時代或將到來，城市交通呈現立體分層格局。

中共中央剛剛審議通過的關於制定十五五規劃的建議，將低空經濟列為戰略性新興產業集群之一。大陸發改委等部門近期印發《深化智慧城市發展推進全域數字化轉型行動計劃》，提及要支持低空經濟、自動駕駛等產業發展熱點城市，建設低時延、高頻率、高可靠、高安全推理算力。

目前大陸各城市也提出規劃布局低空經濟產業，比如深圳推出《深圳市低空航空器起降設施布局規劃（2026-2035年）》，到2035年將科學布局與有序落地超1,500個起降點。這也是大陸全國首個針對低空航空器起降設施的市級專項規劃。

中商產業研究院報告數據顯示，2023年中國eVTOL市場規模達到人民幣9.8億元，年增77.3%；2024年市場規模約為人民幣32億元；預計2025年增長至人民幣57.5億元。