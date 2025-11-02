快訊

高雄長庚醫院大跳電！工程誤觸台電高壓線 建築突冒黑煙

護理女神謝侑芯陳屍浴缸…爆黃明志緊急幫做CPR 本人控救護車遲到近1小時

車禍瞬間曝！她酒測值0.87開特斯拉猛撞 老夫婦穿越馬路命喪輪下

聽新聞
0:00 / 0:00

陸低空經濟藍皮書：2030年實現低空載人商業化運作

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸機構發布低空經濟產業相關報告指出，大陸低空經濟市場規模年增長率超30%，在深圳、成都等城市形成初步集聚態勢。2030年有望實現低空載人出行的商業化運行。（新華社）
大陸機構發布低空經濟產業相關報告指出，大陸低空經濟市場規模年增長率超30%，在深圳、成都等城市形成初步集聚態勢。2030年有望實現低空載人出行的商業化運行。（新華社）

大陸機構發布低空經濟產業相關報告指出，大陸低空經濟市場規模年增長率超30%，在深圳、成都等城市形成初步集聚態勢。2030年有望實現低空載人出行的商業化運行。

綜合新京報、北京日報報導，《低空經濟藍皮書：低空經濟發展報告（2025）》11月1日發布。該藍皮書由中國社會科學院大學、上海低空經濟產業發展有限公司與社會科學文獻出版社聯合發布。與此同時，中國社會科學院大學低空經濟研究中心（低空經濟系）揭牌。

報告稱，在數位經濟背景驅動下，低空載人出行與交通產業將呈現三個階段的發展趨勢：

第一階段是主流eVTOL產品的航時、航程較短，飛行速度較慢，適用於在部分景區觀光、空中遊覽等短途載客飛行；

第二階段eVTOL所需的電池技術取得一定突破，電池能量密度和安全性得到提升，飛行器的續航能力顯著增強；

第三階段eVTOL全自動飛行技術、緊急避障、降噪等關鍵技術更加成熟，飛行可靠性持續提升，「空中Taxi」時代或將到來，城市交通呈現立體分層格局。

中共中央剛剛審議通過的關於制定十五五規劃的建議，將低空經濟列為戰略性新興產業集群之一。大陸發改委等部門近期印發《深化智慧城市發展推進全域數字化轉型行動計劃》，提及要支持低空經濟、自動駕駛等產業發展熱點城市，建設低時延、高頻率、高可靠、高安全推理算力。

目前大陸各城市也提出規劃布局低空經濟產業，比如深圳推出《深圳市低空航空器起降設施布局規劃（2026-2035年）》，到2035年將科學布局與有序落地超1,500個起降點。這也是大陸全國首個針對低空航空器起降設施的市級專項規劃。

中商產業研究院報告數據顯示，2023年中國eVTOL市場規模達到人民幣9.8億元，年增77.3%；2024年市場規模約為人民幣32億元；預計2025年增長至人民幣57.5億元。

經濟發展 科學 規模

延伸閱讀

把台灣看光光的大陸衛星「吉林一號」 來頭曝光

大陸安世半導體將恢復出貨 商務部擬對符合條件的出口予以豁免

大陸全國政協：明年舉辦隆重活動紀念孫中山誕辰160周年

6年來最大「超級滿月」這天登場 11月還有最亮萊蒙彗星、獅子座流星雨

相關新聞

陸低空經濟藍皮書：2030年實現低空載人商業化運作

大陸機構發布低空經濟產業相關報告指出，大陸低空經濟市場規模年增長率超30%，在深圳、成都等城市形成初步集聚態勢。2030...

6萬人觀戰 蘇超元年「最大黑馬」泰州勝「領頭羊」南通奪冠

2025年江蘇省城市足球聯賽（簡稱「蘇超」）決賽1日晚在南京奧體中心體育場開打，經過激烈角逐，在全場創紀錄6萬多球迷見證...

南京法官直播賣螃蟹 背後有洋蔥…20餘萬人次圍觀喊暖心

「法官直播帶貨大閘蟹？這波操作太暖心了！」10月31日晚，南京高淳區人民法院攜手京東資產交易平台推出的司法變賣直播專場，...

香港劍后立法會選定了？江旻憓暫停馬會職務 傳挑戰旅遊界別

香港第8屆立法會選舉提名期下月6日結束，政界曾盛傳去年拿下奧運金牌的劍擊選手江旻憓會出戰旅遊界。馬會表示，她於1日起暫停...

陸全運會聖火傳遞秀科技 人形機器人、無人駕駛車上陣

大陸第十五屆全國運動會聖火傳遞2日在港澳廣深同步舉行，主辦方在火炬傳遞大秀大陸新科技，包括首個人型機器人火炬手，且首次由...

理想電動車「開一半突自燃」乘客驚險逃生 公司認錯召修1.1萬輛

大陸電動車品牌「理想汽車」MEGA 2024款，日前在上海市徐匯區行駛途中突然自燃，車上兩人驚險逃生。事後，理想汽車查出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。