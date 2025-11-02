中國大陸四川一地集中採集男性血液樣本 引發質疑

中國四川省綿陽市平武縣展開針對男性的血液樣本採集工作，再度引起關注。北京清華大學刑法學教授勞東燕更發文質疑，指出這是明顯且過分的違法行為。

陸媒報導，有四川省綿陽市平武縣居民在官方網路的問政平台「問政四川」上提問，地龍安鎮雙安村的每個家庭男性人員被要求參加血液樣本採集，是屬於無差別強制性採集，還是基於自願原則？

平武縣公安局10月28日回應稱，這次展開的血液樣本採集工作針對全縣所有男性公民，是為進一步完善國家脫氧核糖核酸（DNA）數據庫，「有效服務預防犯罪、打擊違法犯罪和維護社會穩定工作」，是依據中國「刑事訴訟法」等相關法律法規規定，由公安機關依法組織展開的訊息採集工作。

公安局聲稱，所有血液樣本訊息和對應的個人訊息，均實行嚴格的保密管理，確保訊息數據的絕對安全，不會被洩露或用於非警務用途。

9月，內蒙古錫林浩特市集中採集轄區內男性居民血液樣本錄入當地DNA數據庫，官方稱其作用是「完善公民身分信息」。消息一出也引發議論與關注。

北京清大法學院教授勞東燕10月31日在微博發文質疑，除了內蒙的錫林浩特，又來了四川平武，「地方公安機關集中採集居住地所有男性的DNA，哪有法律依據？『刑事訴訟法』是針對犯罪嫌疑人與刑事被告人的，莫不成是把居住地全體男性都當作犯罪嫌疑人與刑事被告人了麼？」

她指出，「我很奇怪，如此明顯且過分的違法行為，為什麼沒多少人出來反對？很多男性自己難道不應該出面反對一下嗎？不反對的話，下一次就輪到你自己被採集DNA了，覺得這也沒關係嗎？」

有中國網友回應，這可能是「小範圍試探一下服從性，為全面鋪開做準備」，也有人表達反對，稱「輪到我會堅決不配合」。