陸全運會聖火傳遞秀科技 人形機器人、無人駕駛車上陣

大陸第十五屆全國運動會聖火傳遞2日在港澳廣深同步舉行，主辦方在火炬傳遞大秀大陸新科技，包括首個人型機器人火炬手，且首次由無人駕駛車參與火炬傳遞。此外，火炬手中也有許多科學家、科技企業在列，科技成分含量高。

科創板日報報導，廣州站的火炬傳遞加入了無人駕駛車接力環節，在越秀公園參與全運會的火種燈護送，並將火種燈運送到廣州體育館的火炬傳遞點位。這是全運會歷史上首次由無人駕駛車參與火炬傳遞環節。據了解，該款無人駕駛車是搭載了小馬智行第七代自動駕駛系統的埃安霸王龍Robotaxi。

「夸父」人形機器人作為特殊火炬手在深圳亮相，手握1.6kg重量的火炬，完成第二棒與第三棒之間的傳遞；機器狗將全運會吉祥物交給火炬手。傳遞中被賦予了「0 號火炬手」特殊編號。這也是全球首個人形機器人火炬手。該機器人是來自深圳的樂聚機器人全自主研發的全球首款5G-A人形機器人，搭載深開鴻基於開源鴻蒙研發的KaihongOS。

而全運會突出對科學的重視，除了前述科技外，火炬手名單不乏大陸知名科學院院士，深視新聞報導，深圳的火炬傳遞由蓮花山公園的空中連廊開始，中國科學院院士、南方科技大學校長薛其坤擔任首棒火炬手，其為國際著名實驗物理學家，長期致力於拓撲絕緣量子態等前沿研究。

在前海石公園，中國科學院院士、深圳醫學科學院創始院長顏寧接力第14棒火炬。顏寧是國際著名結構生物學家，長期致力於跨膜運輸蛋白的結構與機理研究；中國科學院院士、深圳大學校長毛軍發作為第48棒火炬手，長期從事高速電路互聯與射頻電子封裝研究，擔任國家重大科研項目首席科學家，曾獲國家科技進步一等獎、光華工程科技獎、全國創新爭先獎等多項國家級重要科技獎項。

科技企業家也加入火炬手行列，包括影石科技創始人劉靖康、越疆科技創始人、董事長劉培超，速騰聚創首席執行官邱純潮，比亞迪集團騰勢汽車銷售事業部總經理李慧，自變數智能科技創始人王潛等。

第十五屆全國運動會火炬傳遞啟動儀式2日在深圳市蓮花山公園舉行。本次火炬傳遞首次在組織形式上實現「三地聯動、四城同傳」，火炬傳遞在香港、澳門、廣州、深圳4個城市同步舉行，共設火炬手200棒，每個城市跑動50棒，每棒跑動50~100公尺。傳遞活動結束後，將由四個城市代表將火種送回廣州，下午在廣東奧林匹克體育中心舉行儀式。