理想電動車「開一半突自燃」乘客驚險逃生 公司認錯召修1.1萬輛

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸電動車品牌「理想汽車」MEGA 2024款，日前在上海市徐匯區發生行駛途中突然自燃，車上兩人驚險逃生。事後，問題出在冷卻液防腐性能不足，極端情況下造成動力電池過熱失控，理想汽車並宣布召回相關車型共 1.1萬輛。（取自影片截圖）
大陸電動車品牌「理想汽車」MEGA 2024款，日前在上海市徐匯區行駛途中突然自燃，車上兩人驚險逃生。事後，理想汽車查出問題出在冷卻液防腐性能不足，極端情況下會造成動力電池熱失控，除了承認該事故是車輛自身問題所致，並宣佈召回相關車型共1.1萬輛。

界面新聞報導，10月31日傍晚，理想汽車官方就上海理想MEGA車輛起火事件向車主表達歉意，並宣佈將召回事故車同批次所有的理想MEGA 2024款汽車，也就是涉及2024年2月18日至12月27日期間生產的MEGA 2024款車輛，總數達1萬1,411輛。

理想汽車表示，由於該車型所採用的冷卻液防腐性能未達標，在某些特定情況下可能引發冷卻系統中的鋁板腐蝕和滲漏。這種問題可能導致動力電池和電機控制器出現故障，進一步引發動力受限、車輛無法啟動，甚至在極端情況下導致電池過熱失控。

理想汽車董事長李想在個人微博回應稱：這次召回是主動召回。事故調查需要時間，有時候一兩個月都出不來。我們已經發現了導致事故的隱患，面對萬分之一的風險我們不能等。事故可能是萬分之一，但是生命只有一次，是百分之百。

楚天都市報全媒體「極目新聞」報導，根據先前影片內容顯示，涉事車輛在等待紅燈後緩慢起步，直行通過十字路口，路面因地形原因略有起伏，但路面上未見任何障礙物。

然而在行駛至對側紅綠燈下方時，涉事車輛的底盤右側突然發生火花，涉事車輛緊急煞車後滑行了一小段距離，就在此過程中（時間約4秒），底盤再次發生火花，2秒後底盤前方起火，火勢猛烈。

