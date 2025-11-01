影／不爽檳榔樹被砍！海南農民掀翻車輛丟石頭 傳警方一度鳴槍驅散

海南天然橡膠產業集團（海膠集團）因「砍檳榔樹」事件，惹怒檳榔樹農戶，引發大規模示威。10月31日晚間當地農民圍堵海膠集團的辦公大樓，並掀翻汽車，拆毀公司招牌，當地傳出警方一度鳴槍，試圖驅散示威者。

星島日報報導，31日白天，當地農民把被砍伐的檳榔樹堆到海膠集團公司大樓門口，要求公司出面給說法。示威者越聚越多，將公司大門堵住，不時呼喊口號。到了晚上爆發暴力衝突，憤怒的農民將院內多輛汽車推翻，還有人爬到樓上，拆毀了公司的牌子。

據社交平台X知名博主「李老師不是你老師」發布的影片，海膠集團公司人員31日晚間被堵在樓內，之後在警方護送下撤離。現場有警方拉起人牆擋住示威者，然後由特警用盾牌和傘遮擋抗議者隔空扔過去的石頭等雜物，掩護公司人員狼狽撤離。

有大陸網友稱，警方為驅散農民，曾經鳴槍恐嚇。抗議人群直至深夜才逐漸散去，現場一片狼藉。

澎派新聞報導，「瓊中縣檳榔大量被砍」一事，瓊中縣營根鎮政府今年2月26日通報稱，是瓊中縣第二高中項目依法開展用地清表的一項正常工作。該項目涉及218.15畝土地，權屬歸海南紅島牧場有限公司所有，地上附屬物涉及農戶有11戶，經充分溝通協調並簽訂協議，青苗補償款已全額發放。為優化全縣教育資源佈局，加快推進教育基礎設施建設，2025年2月26日依法完成既定區域清表工作，全程規範有序。

海南天然橡膠產業集團成立於2005年3月，2011年1月7日在上海證券交易所上市，是大陸資本市場唯一的天然橡膠全產業鏈上市公司，也是全球最大的集天然橡膠科研、種植、加工、貿易一體化的跨國企業集團。