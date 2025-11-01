快訊

馮淬帆不僅「香蕉你個芭樂」成經典！曾在國民黨開講批馬英九「這位先生」

包小柏最懂失去愛女的痛 用AI療癒自己也陪伴悲傷的人

影／GD周末開唱！「黃牛夫妻」才交保又賣票…夫遭羈押上囚車畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

燃料從「鈾」到「釷」！大陸實現釷基熔鹽堆研發突破

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國科學院上海應用物理研究所實驗室內，科研人員正放置用於建設液態燃料釷基熔鹽實驗堆的實驗樣品。新華社。
中國科學院上海應用物理研究所實驗室內，科研人員正放置用於建設液態燃料釷基熔鹽實驗堆的實驗樣品。新華社。

由中國科學院上海應用物理研究所，牽頭建成的2兆瓦液態燃料釷基熔鹽實驗堆，近日首次實現釷鈾核燃料轉換，在國際上首次獲取釷入熔鹽堆運行後實驗資料，成為目前全球唯一運行並實現釷燃料入堆的熔鹽堆，初步證明了熔鹽堆核能系統利用釷資源的技術可行性。

新華社報導，釷是一種放射性較弱的銀色金屬，天然存在於岩石中。釷基熔鹽堆，是以釷為燃料，以高溫熔鹽作為冷卻劑的第四代先進核能系統，具有無水冷卻、常壓工作和高溫輸出等優點。這一技術路線契合大陸釷資源豐富的資源稟賦，更能與太陽能、風能、高溫熔鹽儲能、高溫製氫、煤氣油化工等產業深度融合，構建多能互補低碳複合能源系統。

中國科學院上海應用物理研究所專家解釋，釷基熔鹽堆，與目前普遍使用的壓水堆不同，採用高溫液態熔鹽作為冷卻劑，無需巨大壓力容器，也不用大量水冷卻。這就像把「核燃料」放在「高溫的鹽」裡流動發電，既安全又高效。

從科學構想到工程實現，團隊幾乎從零開始。2011年，中國科學院啟動先導科技專項「未來先進核裂變能——釷基熔鹽堆核能系統」，依託體系化、建制化優勢，集聚了一支協同創新隊伍。

沒有成熟技術可借鑑，就自己研發；沒有專業團隊，就邊幹邊學。專項實施期間，近百家大陸科研機構、高等院校和產業集團深度參與研發和工程建設，攻克了一系列技術難題，實現了核心材料、裝備與技術從實驗室研發到實驗堆工程驗證的重大跨越。

付出終獲回報。實驗堆2020年1月開工建設，2024年6月首次實現滿功率運行，2024年10月完成世界首次熔鹽堆加釷，在國際上率先建成獨具特色的熔鹽堆和釷鈾燃料循環研究平台。目前，科研團隊正圍繞加釷後的關鍵科學問題開展系統研究。

團隊負責人戴志敏表示，團隊將以2035年建成百兆瓦級釷基熔鹽堆示範工程，並實現示範應用為目標，加速技術反覆運算與工程轉化，為國家提供安全可靠的釷基能源發電新路徑。

高溫 科學

延伸閱讀

全球無對手…陸力推風電、太陽能產品外銷

大陸39歲鋰電池專家 乘神舟21號登上太空

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

大陸積極推外貿「綠化」 官方：繼續向全球提供「實惠綠色低碳產品」

相關新聞

陸首位鋰電池專家將上太空 隨神舟二十一號執行太空站科研任務

大陸首位鋰電池專家將上太空，現年39歲的張洪章將成為中國第一位電池領域專家進入太空站的研究人員，將搭乘10月31日晚間發...

燃料從「鈾」到「釷」！大陸實現釷基熔鹽堆研發突破

由中國科學院上海應用物理研究所，牽頭建成的2兆瓦液態燃料釷基熔鹽實驗堆，近日首次實現釷鈾核燃料轉換，在國際上首次獲取釷入...

陸鼓勵幼兒園向3歲以下延伸招收 背後藏何「托育之困」

幼兒園一般招收3至5歲兒童，在台灣，部分幼兒園亦招收2歲的「幼幼班」。近期中國大陸幼兒園開始在官方支持下，明確鼓勵「向下延伸」招收至3歲以下幼兒。這背後除為拉升生育率、緩解父母育兒壓力，也反映了大陸多年來推動「普惠托育」下，仍存有「托育之困」。為何近年大陸托育機構明明數量增加，家長卻仍不放心將孩子送往托育機構，「入托率」仍低？這對台灣有何借鑑、警示之處？

大陸39歲鋰電池專家 乘神舟21號登上太空

大陸昨晚成功發射神舟廿一號載人太空船，此次除有四隻小鼠進入太空實驗外，還有首位鋰電池專家上太空，在太空中對鋰電池進行深一...

徵才陷阱釀悲劇！四川8名木工遭騙至柬埔寨 3人因「這原因」被退貨

東南亞詐騙問題近年來引起廣泛關注，不少大陸人被高薪誘騙到當地，期間甚至慘遭折磨，只有少數人有幸逃出。據陸媒報導，近期有一批四川木工被騙到柬埔寨電詐園區，之後他們有人慘遭虐待，有人獲家屬以人民幣28萬元（約新台幣121萬元）救出，還有人至今下落不明。值得一提的是，其中三人因不會打字，結果被毆打後再遭「退貨」。

大陸22歲女醫學生遭前男友掐死藏床底 罹癌母哭訴：本想看女兒穿婚紗

陸媒《紅星新聞》報導，大陸一名醫學生李群於2024年遭前男友林偉強掐死，歿年22歲。2025年9月19日，林偉強涉嫌故意殺人案在安慶市中級人民法院公開開庭審理。李群的母親林女士於2023年10月1日確診鼻咽癌局部晚期，她表示願意放棄民事賠償，就希望林偉強償命，判死刑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。