大陸39歲鋰電池專家 乘神舟21號登上太空

大陸昨晚成功發射神舟廿一號載人太空船，此次除有四隻小鼠進入太空實驗外，還有首位鋰電池專家上太空，在太空中對鋰電池進行深一層的研究。

大陸的動力電池與儲能電池研究與商用已是世界第一，現年卅九歲的張洪章將成為大陸第一位電池領域專家進入太空站的研究人員。

張洪章是大陸第三批太空人，入選前是中國科學院大連化學物理研究所研究員。他於二○○四年進入山東大學化學與化工學院，大學畢業後進入大陸化工領域頂尖的中國科學院大連化學物理研究所，開啟五年碩博連讀的科研生涯。

他在碩博期間做「高性能、低成本全釩液流電池用離子傳導膜研究」，實現電池膜材料結構和性能優化而獲獎。他後續的研究方向為鋰／硫原電池、低溫動力電池、鉛炭蓄電池、鋰離子混合超級電容器的設計及關鍵材料開發；他帶領的課題組研究大規模儲能技術的近、中、長期發展，致力於大規模儲能技術的實用化。對大陸的電動車、無人機等電池續航力卓有貢獻。

澎湃新聞報導，二○一八年大陸啟動第三批預備太空人選拔，範圍首次由空軍現役飛行員擴大至相關工業部門、科研院所和高校的航空航太工程技術和科研人員。張洪章成為載荷專家入選為第三批太空人。再經全面考評，入選這次神舟二十一號載人飛行任務乘組。

按計畫，神舟二十一號太空人乘組在軌期間將新展開廿七項科學與應用專案，其中就包括張洪章的面向太空應用的鋰離子電池電化學光學原位研究。

太空船的心臟就是電源系統，它不僅是太空人的生命保障，也是科學實驗的基礎。神舟一號到神舟七號電源的核心目標，是保障太空人的基本生存和太空船的正常運行，確保飛船「上得去、回得來」。隨著電源強大，從神舟八號到神舟十一號，提升太空人在太空生活和工作的舒適度以及提供各項實驗用電。神舟十二號以後邁入「自由用電」。

鋰電池的引入不僅大幅簡化在地面和飛行任務中的使用複雜性，更為電池上了三道保險，將太空人用電的安全性可靠性推向了新高度。張洪章的「新科研之旅」或將為鋰電池的太空和地面研究帶來新提示。