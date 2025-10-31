大陸22歲女醫學生遭前男友掐死藏床底 罹癌母哭訴：本想看女兒穿婚紗

陸媒《紅星新聞》報導，大陸一名醫學生李群於2024年遭前男友林偉強掐死，歿年22歲。2025年9月19日，林偉強涉嫌故意殺人案在安慶市中級人民法院公開開庭審理。李群的母親林女士於2023年10月1日確診鼻咽癌局部晚期，她表示願意放棄民事賠償，就希望林偉強償命，判死刑。

安慶市檢察院起訴書顯示，李群和林偉強於2018年通過網絡認識，2022年年底確定戀愛關係，後二人因感情糾紛於2024年8月底分手。林偉強認為李群對感情不忠，遂欲殺害李群及與李群有曖昧關係的人，併購買三棱軍刺、電擊槍等工具。2024年11月1日，林偉強在一處出租屋將李群掐死。

李群生於2002年1月。林女士提供的錄取通知書顯示，2022年，李群通過專升本考試，被安徽醫科大學護理專業錄取，在聯合培養點安慶醫藥高等專科學校（簡稱安慶醫專）就讀。起訴書顯示，林偉強2001年生，大專肄業，身份是「個體工商戶」。

事發當天，李女還和媽媽說正在操作考研報名確認，讓媽媽幫忙拍下戶口本。據起訴書，當日，林偉強以「討論經營網店」為由約見李群。

晚8點左右，李群乘車到一處出租屋內，因李群與現男友有約而着急離開，林偉強與其發生爭執不讓其離開，將其書包拽下，扔至客廳。李群拾取書包時，林偉強用右手將她拽倒，隨後用左手將李群頭部按壓在地上，右手掐住李群頸部。李群激烈反抗，林偉強用雙手用力掐住李群頸部，直至李群死亡。

隨後，林偉強將李群屍體拖拽至側臥房間床下藏匿，並將空調調至製冷16℃，後前往附近及江堤丟棄李群的手機、手錶和其購買的三棱軍刺、電擊槍等物品。

2024年11月1日深夜23時，林偉強乘坐出租車逃至潛山市。11月3日上午，林偉強在潛山一處大橋附近被警方抓獲。經警方鑑定，李群是「被他人扼頸致機械性窒息死亡」。同時經司法鑑定，林偉強無精神病，具有完全刑事責任能力。

2025年9月19日，林偉強涉嫌故意殺人案在安慶中院開庭。

今年年僅43歲的林女士，於2023年10月1日確診鼻咽癌局部晚期，因多次腦部放療，聽力受損。林女士表示，安慶農村有「定親沖喜」的風俗。「我就想看着女兒穿婚紗，成個家，就開始給他物色男朋友。」2024年6月，她開始給女兒安排相親，李群和林偉強由此分手。8月，李群認識了一位有正式工作的男生。10月1日，雙方互見了家長。沒想到，一個月後就出了事。

事發一年來，林女士遭受巨大打擊，由丈夫照顧吃飯、洗澡、穿衣，每天沉浸在對女兒的思念中，傷心導致她頭腦經常暈眩空白。「我患癌症我可以接受，但女兒離去我接受不了。」林女士還稱：「我願意放棄民事賠償，就希望林偉強償命，判死刑。」

李群的好友張某表示，兩人在一起的幾年，林偉強始終沒有工作，基本都是李群賺錢，養活、照顧他。2023年合租期間，張某多次聽到二人吵架，某天夜裡被二人吵醒。李群曾多次表示，希望「一起把他趕走」。

