大陸團隊研究提出鋰電池供應鏈減碳35%

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
中國團隊研究提出鋰電池供應鏈減碳35%。圖為寧德時代所展示的「神行電池」，吸引不少觀展者目光。圖／中新社
國際知名學術期刊《自然》最新一期發表一篇中國團隊的環境研究論文提出，通過一種將全球協同與區域訂製相結合的循環經濟策略，可將鋰離子電池供應鏈的平均碳排放強度削減約達35%。這項研究分析了電池供應鏈每一環節的碳排放，識別出潛在的減排節點。

中新社報導，研究團隊稱，鋰離子電池是驅動能源轉型與交通電氣化的核心引擎，其市場正以前所未有的速度擴張。然而，這一綠色革命的背後，一條遍佈全球、高度分散的供應鏈正留下巨大的碳足跡：從礦山到工廠，複雜的跨國生產網絡不僅導致排放責任的模糊，更使全球協同減排面臨嚴峻挑戰。

在國家自然科學基金等支持下，由北京工業大學吳玉鋒教授團隊帶頭、青年教師翟夢瑜為論文第一作者並協同相關合作者一起，通過構建創新模型對鋰離子電池供應鏈的碳排放進行系統分析，發現採礦造成的排放比例最大，佔電池生產總排放的38.52%。他們還發現一種「價值-排放」悖論，即供應鏈中收益較少的部分反而產生更高的碳排放。例如，採礦在整個過程中造成38.52%的排放，但僅占電池總價值的18.78%，而正極生產排放量佔全過程的34.82%，卻貢獻電池總價值的42.56%。

研究團隊認為，在全球合作並配合區域性法規和政策的框架下，通過循環經濟可有效應對上述結構性失衡，能在全球平均降低鋰離子電池碳排放強度的35.87%。

他們也提醒說，需要警惕單一導向策略框架可能導致的區域不公。研究發現，一些看似全局最優的方案，實際上可能會將環境壓力和減排成本不均衡地轉移到特定國家，造成「負擔轉移」。因此，任何有效的循環經濟策略都必須建立在統一的全球大數據平台和碳足跡核算標準之上，以此為基礎才能構建公平的國際治理體系，確保全球在協同減排的同時實現公正發展。

碳排放 電池 供應鏈

相關新聞

大陸團隊研究提出鋰電池供應鏈減碳35%

國際知名學術期刊《自然》最新一期發表一篇中國團隊的環境研究論文提出，通過一種將全球協同與區域訂製相結合的循環經濟策略，可...

中國熱點論文數量世界佔比首次過半 居全球第一

中國科學技術信息研究所30日發佈的《2025年中國科技論文統計報告》顯示，中國熱點論文數量世界佔比首次過半，達53.2%...

進博會下周登場 陸學者：美國是中國最重要合作夥伴

第八屆中國國際進口博覽會（進博會）將於11月5日至10日在上海舉辦。上海社會科學院世界經濟研究所副研究員張廣婷30日表示...

90後女數學家王虹 連獲塞勒姆、ICCM獎 中媒：瞄準菲爾茲獎

曾被著名數學家、菲爾茲獎得主丘成桐稱為是「年輕一代最偉大、最重要的中國學者」的「90後」青年女數學家王虹又得獎了，而且是...

中國兒歌APP赫見成人擦邊廣告 寶寶巴士道歉、下線

有中國網友反映，在打開寶寶巴士旗下一款「寶寶巴士兒歌」APP時，開屏會跳轉到含有成人內容、低俗擦邊直播等不適合兒童觀看的第三...

港大校史館展百年文物 未提六四、反修例 校方有回應

香港大學將於明年慶祝建校115周年，位於百周年校園智華館內的港大校史館作為首項慶祝項目，28日正式開幕。展出過百張港大歷...

