中國熱點論文數量世界佔比首次過半 居全球第一

中國科學技術信息研究所30日發佈的《2025年中國科技論文統計報告》顯示，中國熱點論文數量世界佔比首次過半，達53.2%，世界排名保持第一位；高被引論文數量保持世界第二位，與美國的差距逐漸縮小。

新華社報導，熱點論文是指近兩年間發表的論文在統計周期內得到大量引用，且被引用次數進入本學科前1‰的論文。高被引論文是指各學科論文近十年被引用次數處於世界前1%的論文。

報告顯示，截至2025年8月，中國的熱點論文數為2,342篇，數量比2024年統計時增加了4.6%；美國的熱點論文數為1,511篇，居世界第二位。中國高被引論文數為76,271篇，佔世界比例提升至37.41%，與排名第一位的美國僅相差11篇。

此外，報告還對中國高水平國際期刊論文進行了統計分析。高水平國際期刊論文是指發表在經遴選的世界各學科代表性科技期刊上的論文，該類期刊須同時符合「影響因子和總被引用次數同居本學科前10%」和「每年刊載的學術論文及述評文章數大於50篇」兩項標準。

按第一作者第一單位統計分析的結果顯示，2024年，中國發表高水平國際期刊論文15.49萬篇，佔世界總量的39.2%，被引用次數為101.12萬次，論文發表數量和被引用次數均排在世界第一位。

相關專家指出，中國高水平科研論文的數量持續增長，大部分統計指標已位居世界前列，論文評價從「重數量」到「重質量」轉變正取得積極成效。下一步要繼續推動和完善科研論文的代表作評價制度，提升中國科研論文的質量和影響力。

中國科學技術信息研究所是科技部直屬的國家級公益類科技信息研究機構，自1987年以來，一直承擔著中國科研人員在國內外發表論文情況的統計分析工作，每年定期公佈中國科技論文產出整體分析報告。