快訊

DJI Neo 2無人機輕巧登場6290元起！新手也能玩 4K畫質全向避障輕鬆跟拍

明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展

獨／三商壽將出嫁…雙方重訊時機惹議 玉山金：嚴守公司治理及保密原則

進博會下周登場 陸學者：美國是中國最重要合作夥伴

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／上海即時報導
上海社會科學院世界經濟研究所副研究員張廣婷。記者陳湘瑾／攝影
上海社會科學院世界經濟研究所副研究員張廣婷。記者陳湘瑾／攝影

第八屆中國國際進口博覽會（進博會）將於11月5日至10日在上海舉辦。上海社會科學院世界經濟研究所副研究員張廣婷30日表示，進博會已從單一進口展升級為全球貿易韌性樞紐，展現大陸開始在全球範圍內開始主動去謀劃自身發展。而美國企業參展面積連七年居首，顯示美國仍是中國最重要的合作夥伴。

據大陸官方介紹，本屆進博會企業展將有138個國家和地區的4,108家企業參展，包含90家世界500強和行業龍頭企業，其中美國企業參展面積連續七年保持第一。整體展覽面積超過43萬平方公尺，規模再創新高。

張廣婷30日出席上海市人民政府新聞辦公室舉辦的2025第四季度中外媒體學術沙龍，她首先表示，進博會連續舉辦八屆不容易，從單一進口展會升級為集貿易、促進投資、對接制度等為一體的綜合性平台，逐步建構起支撐全球周邊貿易穩定運行的韌性樞紐，對全球貿易的抗風險和永續發展起到重要作用。

她特別點出十五五規劃建議提到的「我國具備主動運籌國際空間、塑造外部環境的諸多有利因素」，這段話體現大陸開始在全球範圍內開始主動去謀劃自身發展。當不確定性本身成為一種新的關稅，抑制全球投資意願、拖累全球經濟增長，在這種大環境下，大陸持續透過區域經濟合作、推動貿易便利化等措施來支持多邊貿易體系發展，包括舉辦進博會，為動盪中的全球經貿注入動能。

張廣婷進一步指出，進博會作為以進口為主題的國家級博覽會，本身就是向世界開放市場、推動貿易平衡的明確信號，尤其是對開發中國家、最低度開發國家，提供一個直接對接大陸龐大消費市場的寶貴平台。既確保供應鏈主體多元化，也支持這些國家的產業發展和民生改善。

而在今年中美經貿角力加劇的背景下，美國企業於進博會的參展面積連續七年保持第一，張廣婷表示，美國真的是中國最重要的合作夥伴，競爭是一方面，合作是更重要的一方面，而大陸要拓展經貿規則、跟全球經貿規則對接，美國經貿規則發展多年還是走在比較前面，大陸也會想要跟美國有更多交流對接。

她也提到，在強人政治的影響下，中美會需要更多智慧去降低矛盾、深化合作。而美國對中國的影響力、對中國經濟的作用還是有目共睹的，高科技畢竟還是稍微比大陸強，所以要尋求更多合作。

延伸閱讀

貝森特：大陸今年將買1,200萬噸美國黃豆 Fed主席人選盼耶誕節前確定

跟上量子科技熱！陸首個光量子計算機製造工廠將落成 拚應用場景

美國抵制陸製船失效？陸單月交付4輛大型LNG船創歷史紀錄

川習會未談台灣 北京國際關係學者：談不攏才不說

相關新聞

進博會下周登場 陸學者：美國是中國最重要合作夥伴

第八屆中國國際進口博覽會（進博會）將於11月5日至10日在上海舉辦。上海社會科學院世界經濟研究所副研究員張廣婷30日表示...

90後女數學家王虹 連獲塞勒姆、ICCM獎 中媒：瞄準菲爾茲獎

曾被著名數學家、菲爾茲獎得主丘成桐稱為是「年輕一代最偉大、最重要的中國學者」的「90後」青年女數學家王虹又得獎了，而且是...

中國兒歌APP赫見成人擦邊廣告 寶寶巴士道歉、下線

有中國網友反映，在打開寶寶巴士旗下一款「寶寶巴士兒歌」APP時，開屏會跳轉到含有成人內容、低俗擦邊直播等不適合兒童觀看的第三...

港大校史館展百年文物 未提六四、反修例 校方有回應

香港大學將於明年慶祝建校115周年，位於百周年校園智華館內的港大校史館作為首項慶祝項目，28日正式開幕。展出過百張港大歷...

男子為「1心願」尋27年前初戀情人 妻：我不吃醋一定要找到她

一位來自中國大陸安徽淮北、50歲的李姓男子，近日遠赴河南，旨在尋找他27年前的初戀女友，歸還當年借他渡難關的人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元）。這段千里尋初戀的行動，獲得太太的全力支持。

中國廣州白雲機場第3航廈與第5跑道啟用 可年吞吐旅客1.4億

廣州白雲國際機場T3航站樓和第五跑道30日正式啟用，成為中國大陸第一個擁有五條商用跑道的民航機場，未來年旅客吞吐量可達1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。