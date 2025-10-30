進博會下周登場 陸學者：美國是中國最重要合作夥伴

第八屆中國國際進口博覽會（進博會）將於11月5日至10日在上海舉辦。上海社會科學院世界經濟研究所副研究員張廣婷30日表示，進博會已從單一進口展升級為全球貿易韌性樞紐，展現大陸開始在全球範圍內開始主動去謀劃自身發展。而美國企業參展面積連七年居首，顯示美國仍是中國最重要的合作夥伴。

據大陸官方介紹，本屆進博會企業展將有138個國家和地區的4,108家企業參展，包含90家世界500強和行業龍頭企業，其中美國企業參展面積連續七年保持第一。整體展覽面積超過43萬平方公尺，規模再創新高。

張廣婷30日出席上海市人民政府新聞辦公室舉辦的2025第四季度中外媒體學術沙龍，她首先表示，進博會連續舉辦八屆不容易，從單一進口展會升級為集貿易、促進投資、對接制度等為一體的綜合性平台，逐步建構起支撐全球周邊貿易穩定運行的韌性樞紐，對全球貿易的抗風險和永續發展起到重要作用。

她特別點出十五五規劃建議提到的「我國具備主動運籌國際空間、塑造外部環境的諸多有利因素」，這段話體現大陸開始在全球範圍內開始主動去謀劃自身發展。當不確定性本身成為一種新的關稅，抑制全球投資意願、拖累全球經濟增長，在這種大環境下，大陸持續透過區域經濟合作、推動貿易便利化等措施來支持多邊貿易體系發展，包括舉辦進博會，為動盪中的全球經貿注入動能。

張廣婷進一步指出，進博會作為以進口為主題的國家級博覽會，本身就是向世界開放市場、推動貿易平衡的明確信號，尤其是對開發中國家、最低度開發國家，提供一個直接對接大陸龐大消費市場的寶貴平台。既確保供應鏈主體多元化，也支持這些國家的產業發展和民生改善。

而在今年中美經貿角力加劇的背景下，美國企業於進博會的參展面積連續七年保持第一，張廣婷表示，美國真的是中國最重要的合作夥伴，競爭是一方面，合作是更重要的一方面，而大陸要拓展經貿規則、跟全球經貿規則對接，美國經貿規則發展多年還是走在比較前面，大陸也會想要跟美國有更多交流對接。

她也提到，在強人政治的影響下，中美會需要更多智慧去降低矛盾、深化合作。而美國對中國的影響力、對中國經濟的作用還是有目共睹的，高科技畢竟還是稍微比大陸強，所以要尋求更多合作。