男子為「1心願」尋27年前初戀情人 妻：我不吃醋一定要找到她

一位來自中國大陸安徽淮北、50歲的李姓男子，近日遠赴河南，旨在尋找他27年前的初戀女友，歸還當年借他渡難關的人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元）。這段千里尋初戀的行動，獲得太太的全力支持。

根據「瀟湘晨報」報導，現年50歲的李男透露，1991年時23歲的他在工作場所認識年約25歲、離婚且育有1子的馬姓女子，兩人交往約8年。最後因李男父親病重，家中又希望他娶家鄉女子，最終兩人選擇分手，各自成家。

2001年時，李男創業遭遇資金瓶頸，無奈之下向初戀女友求助，她毫不猶豫地提供人民幣1萬元的幫助，這筆雪中送炭的金援，一直讓他銘記在心。2年後，李男事業逐漸有起色，想聯繫馬女士償還款項，卻因手機遺失、換號碼而從此斷聯。

多年來，這筆債務成了李男心中的掛念。他表示：「這些年一直有個心結，只想找到她，把錢還給她，也想知道她現在過得好不好。」而且，他的妻子對丈夫千里尋初戀還款行動也表示支持，說：「我不吃醋，找到她，把錢還給人家。」

李男實地走訪了馬女士曾住的河南棚戶區，發現該區已被改建為高樓住宅，鄰居亦不知其蹤影。於是他轉而透過河南電視台節目「小莉幫忙」公開尋人，公布馬女士的姓名（馬素貞、約60歲）、父親馬付順、妹妹馬素環、馬素紅、弟弟馬俊群等線索，希望能藉助社會力量完成這樁27年的還款心願。