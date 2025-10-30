影／港鐵版Fumi阿姨！醉酒大叔擋車門 被一腳踹出車廂跌月台

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
香港地鐵一名醉漢阻擋車門關閉，結果被車內一名男乘客一腳跳飛到月台，列車才得以順利開出。圖／擷自Threads@huh._.huh.0316

近日台北捷運「Fumi阿姨踹人」事件掀起熱議，如今香港地鐵上演類似一幕。10月25日晚間，港鐵東鐵線金鐘站月台上，一名疑似醉酒男子在車門口喧鬧辱罵乘客、阻礙車門關閉，結果被車廂內一名男乘客一腳踹飛，整個人跌倒在月台，場面混亂。

根據《香港01》報導，當時該名男子滿身酒氣，不斷大爆粗口「X你老X」，港鐵職員上前勸離未果。男子持續阻擋車門，導致列車無法駛離，突然車內傳出「砰」一聲巨響，男子被車內乘客一腳踢中胸口跌倒在地，大聲喊痛並表示要報警。涉事男乘客其後下車與職員處理，列車才得以順利開出。

香港警方回應指出，接獲一名男子報案稱遭毆打，到達現場發現男子他身上有酒氣，待他清醒後送往瑪麗醫院檢查。港鐵表示，事件發生於晚上約9時半，職員當時已在場協助維持秩序，並呼籲乘客互相尊重、禮讓，共同維持安全乘車環境。

事件影片在網上瘋傳，引發熱烈討論。有人稱讚出腳的男乘客為「一腳超人」、「道理的盡頭便是物理」、「好波，一腳踹開他兩米遠」、「同台灣地鐵踢阿婆一樣超有型respect」、「給一句you can try one more time」、「小黃人真是廢，一個醉漢都拉不住」。

但也有不少人認為不應使用暴力，「他喝醉了，那樣推他出去好危險，他撞到頭就玩完了，馬上變誤殺」、「其實什麼都不必做，等警察來抄他身分證，用傳票告他違反地鐵條例，酒醉公眾行為不檢，搞到他整年跑法院不得閒」、「希望車內沒人拍到黑衣男出腳」。

