中國廉航春秋航空招聘「空嫂」：已婚育優先 年齡放寬至40歲

香港01／ 撰文：孫聖然
中國大陸籍的低成本航空春秋航空近期招聘已婚已育「空嫂」，圖為春秋航空班機。記者黃仲明／攝影
近日，中國廉航春秋航空啟動招聘已婚已育「空嫂」，年齡放寬至40歲，引發廣泛關注。春秋航空對此回應稱，今次招聘是已婚已育優先，「讓大家比較好區分」。

春秋航空發布的客艙乘務員（空嫂）蘭州專項招聘計劃顯示，招聘面向已婚已育女性，年齡放寬至40歲，身高162cm-174cm，持全日制本科及以上學歷，無工作經驗要求、專業不限。

消息發出後，部分網友對「空嫂」稱呼有一定爭議，也有網友直言，已婚已育女性「終於有機會」。

周一（10月27日），春秋航空有關負責人表示，「空嫂」一詞的起源是上世紀九十年代民航業首次面向紡織女工招聘時的提法，沿用至今，主要是為了和未婚未育的應聘者區分。今次專項招聘是已婚已育優先，讓大家比較好區分，其他應聘者可以通過社會招聘和校園招聘來應聘崗位。

春秋航空招聘負責人表示，此舉預計招錄30至60人，於2026年初啟動培訓，當年形成運行實力，為公司蘭州基地和上海本部儲備人才。春秋航空每年招聘的主要對象都是本專科應屆生，年招聘規模在600-700人。在職空勤人員規模約3400人，平均年齡28歲，30歲以下的人員佔比達到70%。

上述招聘負責人表示，「此次在蘭州招聘空嫂，主要是西部航線持續增長帶來的人才需求，同時空嫂在客艙中具備親和力等優勢。」豐富的人生閱歷使空嫂在應對緊急情況時更加從容，善於預見旅客需求，尤其擅長照顧兒童旅客，作為團隊中的「知心大姐」，還能提升客艙團隊的凝聚力。目前，春秋航空在職空嫂88人中74%已晉升至管理崗位。

另據《紅星新聞》報道，招聘「空嫂」並非春秋航空的首次舉措。早在2010年與2013年，春秋航空就曾招聘過一批已婚已育的空服人員。

文章授權轉載自《香港01》

春秋航空 空姐

