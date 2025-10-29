陸大學生月均生活費7500元 月均網購7次

中央社／ 台北29日電

最新研究報告指出，中國大學生平均每月生活費為人民幣1744元（約新台幣7500元）， 比10年前增加43.9%，其中有7成2學生表示夠用。調查顯示，當前中國大學生熱衷線上消費，每月平均網購7次。

據陸媒第一財經，中國高教管理研究機構麥可思發布「2025年在校大學生消費行為研究」，對2783名中國大陸在校大學生（含高職生715名，大學生1466名，研究生602名）展開研究。研究資料顯示，2025年受訪在校大學生的平均每月生活費為1744元，相比2016年（1212元）增加532元，漲幅約為43.9%。

報告顯示，受訪在校大學生的平均每月生活費在1301至1600元區間的比例最高（22.3%），其後的分別為1601至1900元（16.7%）、1901至2200元（16.5%）與1001至1300元（14.8%）。若將2501元及以上的各個區間合併計算，累計比重為9.9%，形成一個擁有較高消費能力的大學生群體。

研究顯示，在生活費的使用方面，71.7%的受訪在校大學生表示每月生活費能夠滿足甚至略超出其日常需求，其中「剛好滿足」的比例為43.8%，「略有結餘」的比例為27.9%；24.9%的大學生表示每月生活費偶爾不夠用；3.4%的大學生表示每月生活費經常不夠用。

報告顯示，除基本餐食外，40.1%的大學生每月會有學習方面的支出，39.7%的大學生會在個人娛樂上投入，體現出他們既注重自我提升，也注重休閒娛樂；同時，31.7%的大學生會在社交活動上花費，25.2%的大學生會為形象管理進行消費。

進一步對受訪在校大學生的消費習慣進行深度分析發現，中國大學生消費表現出活躍的線上消費特徵，月均網購頻率超過7次。98.5%的大學生在過去半年內有網購經驗，其中每月網購6至10次的比例最高（43.8%）；其次是1至5次（36.7%）。值得注意的是，有18.1%的大學生每月網購超過10次。

中國大陸在校大學生規模今年約在3900萬人左右。

大學生 網購

