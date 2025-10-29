大陸貪官比野草難除？今年前3季90名省級幹部遭立案 比2024整年還多

中國的貪官似乎比野草更難剷除。根據中共中央紀委國家監委最新通報，今年1至9月，大陸全國紀檢監察機關共立案78.9萬件，其中省部級幹部90人，超過去年全年的73人。

中共中央紀委國家監委網站29日通報，2025年1至9月，大陸全國紀檢監察機關共接收信訪舉報314.4萬件次，立案78.9萬件，其中立案省部級幹部90人、廳局級幹部3,704人、縣處級幹部3.1萬人、鄉科級幹部10.6萬人；立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任7.2萬人。

今年前三季，大陸全國共處份處分67.7萬名各級官員。其中黨紀處分50.2萬人、政務處分22萬人；處分省部級幹部41人，廳局級幹部2,953人，縣處級幹部2.4萬人，鄉科級幹部8.4萬人，一般幹部9萬人，農村、企業等其他人員47.6萬人。

通報並稱，在堅持「受賄行賄一起查」，今年前三季還立案行賄人員2.5萬人，移送檢察機關3,127人。

中國大陸今年落馬的「首虎」是1月17日中共中央紀委國家監委通報，大陸國家煙草專賣局前副局長張天峰涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

大陸財新網報導，自2023年7月起，中共中央紀委國家監委網站開始公布每個季度立案「中管幹部」數量。

2023年1至9月，立案中管幹部54人，處分省部級幹部34人；2023年全年立案中管幹部87人，處分省部級幹部49人。

2024年1至9月，立案省部級幹部58人，處分省部級幹部53人；2024年全年立案省部級及以上幹部73人，處分省部級及以上幹部73人。