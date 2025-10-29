陸男星胡歌又有新身分 受聘擔任西藏國際傳播大使

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸男星胡歌（右）28日從西藏自治區黨委常委、宣傳部部長汪海洲手中，接下西藏國際傳播大使的聘書，成為首位西藏國際傳播大使。圖／取自中國西藏網
大陸男星胡歌（右）28日從西藏自治區黨委常委、宣傳部部長汪海洲手中，接下西藏國際傳播大使的聘書，成為首位西藏國際傳播大使。圖／取自中國西藏網

曾以陸劇《瑯琊榜》走紅、去年初主演《繁花》再登事業高峰的大陸知名男星胡歌再添新身分。陸媒報導，胡歌29日以首位西藏國際傳播大使身分，在「2025中國西藏發展論壇」開幕式上亮相，他說自己始終將「強化正面宣傳」作為核心發力點，並將持續深化對中共「新時代黨的治藏方略」的學習與傳播，讓更多人理解西藏發展的政策導向與實踐邏輯。

綜合《澎湃新聞》、《中國西藏網》報導，胡歌在28日從西藏自治區黨委常委、宣傳部部長汪海洲手中，接下西藏國際傳播大使的聘書，成為首位西藏國際傳播大使。

胡歌29日在活動上表示，自己曾多次深入西藏各地走訪，親眼見證西藏始終堅持以人民為中心，將生態保護與經濟發展相協同，將傳統文化傳承與現代化建設相結合。這些實踐不僅讓西藏各族群眾的獲得感、幸福感、安全感持續提升，更塑造了新時代西藏開放、包容、奮進的嶄新形象。

胡歌提到，作為西藏國際傳播大使，他始終將「強化正面宣傳」「聚焦國際傳播能力建設」作為核心發力點，積極探索符合國際傳播規律、貼近海外受眾認知習慣的內容輸出與渠道搭建方式。

胡歌表示，他將繼續發揮自身影響力，持續深化對「新時代黨的治藏方略」的學習與傳播，讓更多人理解西藏發展的政策導向與實踐邏輯；運用短影音、直播等新媒體手段，讓西藏故事更具傳播力、影響力；並積極鏈接社會資源，推動更多優質項目落地西藏。

今年是西藏自治區成立60周年。胡歌說，這60年來一定有非常多的感人故事，結合自身的演員職業，希望以後有機會可以把這些人物、情感、故事搬上螢幕，通過影像的方式，把它永久的保存記錄下來。

中共總書記習近平在「新時代黨的治藏方略」中提出10個必須，首先是必須堅持中共領導，另包含堅持治國必治邊、治邊先穩藏；堅持宗教中國化方向；堅持生態保護第一等。

根據公開資料，今年初，胡歌已擔任中國民主同盟中央宣傳委員會副主任，民盟為大陸8個中共領導的「民主黨派」之一。胡歌是在2019年加入民盟。

西藏 中共 胡歌

