內捲嚴重…她名校畢業、求職順利「好友好羨慕」 10年後竟形勢逆轉

中國近年經濟疲弱，就業環境越發不利，民營企業內捲嚴重，加班成為常態，加上求職門檻「35歲危機」，原本懷有野心與夢想的中國青年年紀漸長後不得不暫時放下夢想，出國進修、回國考公，期望獲得一份穩定、勞動條件良好的工作。

大約10年前，慕橙（化名）大學剛畢業時，正趕上中國經濟蓬勃發展，「那幾年到各行各業，我都覺得形勢很好，都能賺到錢」。她考上上海頗有名氣的大學，懷抱著設計師的夢想，隻身從東北故鄉前來逐夢。畢業後，她順利得到設計師的工作，也期盼自己能一路升遷，朝頂尖設計師的職位前進，甚至自己開店、經營品牌。

當時她與同學都抱持著進私人企業「歷練一下」的觀念，許多在公家機關或銀行任職的同學，也羨慕慕橙能從事有趣、想做的工作。然而10年後形勢逆轉，反倒是慕橙羨慕他們。

「經歷過疫情以後，我的工作開始動盪了」，由於疫情期間公司效益低落，許多小公司都倒了，她的薪水也沒有保障，常常不會在同一個地方做太久。再加上私人企業制度與待遇不完善，老闆壓榨員工、內捲嚴重，加班沒加班費都是常態。

慕橙上一份設計工作常常加班到深夜，當她晚上11、12點走在白天繁華的陸家嘴街道，路上卻已經沒有人車時，她感到落寞與孤獨，「就是因為加班太晚了，那種深夜那種孤獨感，就一下子洗上心頭，你就會覺得得不償失，這不是一個正常的工作狀態」。

此外，上海的設計行業更新換代快，永遠不缺人，並且更傾向尋找年輕的人才。她看到中國求職網站的數據，設計行業除了少數極優秀者可以當上總監，「其他的就會一直在底層摸爬滾打」。且主要受僱年齡都集中在30歲以前，這時慕橙年紀漸長，距離「35歲危機」越來越近，她開始思考繼續這樣下去是否有未來。

35歲危機是中國職場普遍存在的年齡歧視現象，一名不願具名的上海經濟學者表示，該現象的成因，第一是公務員考試與一些政府職缺會註明申請人年齡必須在35歲以下，使部分民間企業也跟進。第二是許多大廠裁員時會以35歲為標準，若沒有升上管理階層，裁員風險會增加。背後原因包括年輕人薪水更加低廉，並且沒有家庭負擔，更容易要求他們加班。

學者指出，尤其現在經濟下行，這個現象更加明顯更加凸顯，現在有很多人在35歲到40歲失業，然而距離退休也還有20年，也正是上有老下有小要養家的時期，成為很多中年人面臨的重大危機。「我周圍都看到很多40歲的人找不到工作」，只能轉向做保險或開網約車。

在瓶頸期中掙扎幾年，慕橙決定出國讀碩，讓自己更具競爭力。然而她已經對小公司的勞動條件不抱期待，也對如今的大環境感到不安，她逐漸認為，如果想在大城市立穩腳跟，可能還是得去比較穩定的央企國企，於是一如數百萬中國青年一樣，拿到學歷回國後的她決定考公。

過去，在台灣常聽到中國年輕人有「狼性」，然而前述上海經濟學者表示，「最近5年，我在學生身上真的沒有看到狼性，反而是這種躺平的這種狀況是很多的」。他說，這與當下經濟形勢以及對經濟的預期有關。10年前中國經濟快速發展時期，許多企業薪水開得高，也會有獎金激勵，人們就會展現出狼性，願意996、加班，更加狂熱的為勞動付出。

現在許多學生在大學選科系時，就往未來要考公的方向去選擇，而不是想著要賺很多錢。「現在不管用什麼方式，基本上都賺不到錢，所以這種狼性競爭的意願，我覺得一下就消失了」。

如今慕橙已34歲，畢業10多年後回看，她感覺「那時找工作的時候太隨意了，太草率了，錯失了很多當年應屆生應該有的一些機會」。中國考公、考編（公務編制內人員）會有一些專門對應屆生開放的崗位。

不過慕橙認為，中國政府也有意識到年齡限制與失業問題，今年將公務員考試年齡限制從原本的35歲放寬至38歲，這項趨勢也可能會蔓延到各行各業，減緩眼前年齡壓力。她期望，能在這幾內考進編制，在央企國企工作，先求有一份穩定的工作。

至於設計師的夢想，慕橙說，「想著就是把它發展成副業吧，以後有機會再做」。