全球首例！在法國操作機器人 遠端為大陸病患完成心臟手術

陸媒報導，廈門大學附屬心血管病醫院（廈心醫院）23日成功完成全球首例跨國遠端機器人輔助經導管心臟介入手術，該手術跨越法國與中國大陸、通訊傳輸距離超過1萬公里，實現兩國專家即時聯動、同步精密操控。本次手術被認為是全球首例。

福建日報27日報導，此次手術中，廈心醫院院長王焱身處法國波爾多大學醫院，與波爾多大學醫院成人結構性心臟病介入科負責人利奧內爾·勒魯（Lionel Leroux）教授並肩操作；波爾多大學醫院結構性瓣膜病治療與創新中心負責人托馬斯·莫丁（Thomas Modine）教授線上參與遠端指導。

2位專家透過遠端控制平台，協同操縱位於廈門導管室內的機器人系統，為1名患者成功完成機器人輔助經導管二尖瓣修復術（TEER）。報導稱，據目前公開文獻與報導，尚未見跨國遠端、機器人輔助的經導管心臟介入臨床先例，本次手術被認為是全球首例。

報導指，在法國波爾多，王焱與利奧內爾·勒魯，透過高速、低延時的國際網路，即時接入廈門的機器人作業系統，對二尖瓣病變區域進行精準導航與遠端操控；在廈門導管室內，機器人在無本地操作者的情況下精確運轉，在跳動的心臟上完成瓣膜定位、夾合等高難度操作。導絲與鉗夾的每次微動，都與法國端指令同步。

同時，廈心醫院的心臟介入、麻醉、超聲及護理團隊，即時監測患者生命體徵與系統運行狀態，全程保障訊號穩定、手術視野清晰、操作安全。手術歷時約1小時，通訊訊號穩定，操作精度達到亞毫米級。手術過程順利，患者術後恢復良好，二尖瓣反流近乎為零，現已康復出院。

報導提到，本次手術採用的機器人經導管心臟介入系統，由廈心醫院與上海術濟客醫療科技有限公司醫工結合自主研發，具備完全自主智慧財產權。

報導稱，廈心醫院自2023年使用該機器人系統完成全球首例機器人輔助二尖瓣修復手術以來，已累計完成20餘次臨床應用，本次再次創造世界紀錄，展示了中國在遠端醫療與智能手術領域的引領地位。