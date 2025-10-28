聾啞家庭來港旅遊！搭小巴不會付款 港女主動幫忙被讚「天使」

好人好事總能為社會帶來滿滿的正能量！日前有位香港女生在等小巴時，遇到一戶聾啞人士的旅客家庭，發現他們對於該怎麼付車資感到困惑。她便拿出手機打字詢問對方是否需要幫忙。對方之後用自己的手機回覆表示感謝，並寫道，「（在）香港不熟路，幸好有你幫忙」、「聽說香港人不喜歡大陸遊客，我們都不太敢問人。」

這位女生分享說，事後「心情瞬間變好」，希望這次的幫忙能讓對方感受到香港人其實很友善。許多網友也留言大讚，「妳是天使！」、「好溫暖」、「再一次提醒我不要忽略小小的善意」，也感謝她主動伸出援手，「聾啞人士常常怕別人聽不懂，不太敢開口問，又怕被嫌麻煩」、「妳今天這一點小勇氣，可能會成就他們一家難忘的美好回憶。」

這位女生在Threads帳號「joooo.oey」發文，分享當天的經過。她表示，當時她後面站著五位旅客，看起來是一家人，大家都用手語交流，形容那種感覺「無聲卻有聲」。雖然現場沒有笑聲，但從他們臉上洋溢的笑容，仍能感受到幸福的氛圍。

女生說，她後來注意到他們正在研究小巴該怎麼付錢，「看到他們皺著眉比手畫腳」，她一開始也猶豫要不要主動幫忙，後來決定鼓起勇氣，用手機輸入文字問他們是否需要協助。

從她上傳的截圖可看到，她以中英文打字問對方要不要幫忙，並解釋上車後才付款，可以用八達通或支付寶支付車資，還貼心表示到站時會拍對方肩膀提醒下車。最後她也祝福他們在香港旅遊愉快，並鼓勵他們若有需要，可以向不趕時間的路人問路。

對方收到幫忙後，用自己的手機回覆感謝，「（在）香港不熟路，幸好有妳幫忙」、「聽說香港人不喜歡大陸遊客，我們也不敢問人。」女生表示當下「心情瞬間變好」，其中一位男士還教她用手語比「謝謝」，讓她覺得很窩心，也希望這次經驗能讓對方感受到香港人的善意。

這篇貼文引來許多網友留言大讚，「妳是天使！」、「好暖心」、「人美心更美」、「好人一生平安」、「香港人其實一直都很友善，只是外表比較冷」、「這種故事真的好療癒，再次提醒我不要忽略小小的善舉」。也有網友補充，「香港人不是不喜歡大陸遊客，而是不喜歡沒禮貌、不尊重當地文化、不守規矩的任何人」、「有禮貌、懂尊重別人的遊客，大家都很歡迎。」

還有網友替那一家聾啞旅客向她道謝：「聾啞人士常常怕別人聽不懂，又怕被嫌煩，真的很感謝妳主動幫忙」、「妳今天這點勇氣，可能會讓他們一家記得很久」、「妳真的很棒，因為妳的善意，讓他們對香港留下美好的印象。」

