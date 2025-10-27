習近平：北京故宮要成為「重要的愛國主義教育基地」

中共總書記習近平今天在參觀北京故宮博物院展覽時說，北京故宮博物院要發揚優良傳統，讓故宮成為「重要的愛國主義教育基地」，成為「世界讀懂中華文明、讀懂中華民族的重要窗口」。

北京故宮博物院近期以慶祝成立100週年為名，推出系列展覽。央視新聞報導，習近平上午前往北京故宮博物院，參觀「百年守護—從紫禁城到故宮博物院」展覽時，作上述表示。同行者還包括中共中央書記處書記蔡奇、中共中宣部長李書磊等黨政官員。

習近平說，（北京）故宮博物院承載著「中華民族的文化基因」，是中華文明的一個重要標識。保護好故宮，發揮好故宮的作用，是「國家的一件大事」，是故宮人的光榮使命。

他接著提到，「新起點」上，故宮博物院要發揚優良傳統，堅持「文物屬於人民、服務人民」，加強文物保護修復，提高文物活化利用水準，讓故宮成為「重要的愛國主義教育基地」，成為「世界讀懂中華文明、讀懂中華民族的重要窗口」。