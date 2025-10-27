大陸僑聯副主席：不容外部勢力介入香港立法會選舉

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
第八屆香港立法會選舉將於12月7日舉行。圖為10月23日，香港第七屆立法會審議最後一項議案後，已完成第七屆立法會會期的所有會議。（中新社）
大陸僑聯副主席盧文端在香港媒體發表署名文章，指大陸中央政府高度重視香港立法會選舉，不容許外部勢力介入。

盧文端27日在香港《明報》發表題為《港澳辦為何嚴正宣示選舉不容干擾破壞》的文章稱，大陸中央政府對這次立法會選舉的高度重視，而且是對內外反中亂港勢力發出的嚴正警告。他表示，必須從香港所處的關鍵歷史時期，瞭解這次立法會選舉對香港的重大意義。

他指出，香港目前處於不能離開世界百年變局加速演進的國際大環境；不能離開全面推進強國建設的國家發展大局；不能離開香港正處於由治及興關鍵階段的定位。大陸國家主席習近平去年在澳門的重要講話中指出，實現香港、澳門更好發展，是新時代「一國兩制」實踐的重要使命。

盧文端說，香港正處於重要的發展階段。這一屆立法會選舉成功，將可進一步築牢香港良政善治根基，對於香港具有重大意義。

他提出，大陸中央政府清楚地看到，外部勢力見不得香港好。外部勢力妄圖搞亂香港，目的是要令香港回到過去的動盪不安，妄圖遲滯甚至中斷中華民族偉大復興。這當然是不能容許的。

盧文端稱，國安公署專門就立法會選舉發表聲明，即強調絕不允許任何破壞選舉，危害國家主權、安全和發展利益的行為，絕不允許任何干擾立法會選舉、擾亂特區憲制秩序的行為，絕不允許任何阻撓香港加快由治及興進程的選舉亂象。

他表明，只要違反香港選舉法例，觸犯《港版國安法》和《維護國家安全條例》，有關方面都會毫不手軟，堅決依法打擊。

盧文端指出，「港澳平」文章對外宣示，中央政府對於敵對勢力的所作所為，保持高度警惕，絕不會容許他們捲土重來。

