台青開餐廳 講述兩岸飲食

「三杯雞的三杯，其實就是一杯生抽、一杯米酒、一杯麻油。而且你知道嗎，其實三杯雞起源於江西，最早是客家人帶到台灣的。」近日，位於四川省成都市的一家台灣美食店內，店主王士傑掀開砂鍋蓋子，在九層塔的香氣中一邊攪拌菜品，一邊回答客人的問題。類似的對話，是這位90後台灣青年在成都開餐飲店四年多來的日常——以台灣美食作引，把兩岸飲食裡的同源故事講給顧客。

中新社報導，2009年，熱衷美食、笑稱自己是吃貨的王士傑前往福建泉州，赴大陸追逐餐飲夢。

此後，他行走廈門、嘉興、上海、重慶等地，從店舖管理做到菜品研發。2021年，因看好成都的生活節奏和市場潛力，王士傑正式開啟創業之路，致力於將原汁原味的台灣美食端上成都食客的餐桌。

為復刻出最愛吃的肉燥炒麵口味，王士傑特意回台灣找店主協調配方。他還空運鹿港手工麵線來蓉，只為還原從小吃到大的口感。王士傑在成都記路的方式也透著吃貨的執著——馬路盡頭的燒烤、轉角排隊的川菜館，都是他辨認街道的坐標。

除舌尖上的享受，王士傑更被飲食背後豐富多彩的兩岸交流故事觸動。「我第一次在成都吃到郫縣豆瓣醬時，就感覺和台灣高雄的岡山豆瓣醬非常像。」後來他特意查證，才知道是當年赴台的四川老兵為解鄉愁，在岡山復刻出家鄉的豆瓣醬，後經改良有了如今岡山三寶之一的岡山豆瓣醬。王士傑說，兩岸的飲食，就像兩岸的人，始終都是同根同源。