快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

吸引140萬觀眾 布達拉宮特展落幕

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
超過140萬人在古蜀之源感受藏式美學。 本報德陽傳真
超過140萬人在古蜀之源感受藏式美學。 本報德陽傳真

歷時5個月13天，「布達拉宮—來自高原的世界文化遺產」特展於近日在四川德陽三星堆博物館圓滿落幕。作為三星堆博物館首個世界文化遺產主題特展，累計吸引超140萬海內外觀眾觀看，單日最高參觀量達1.1萬人次。

布達拉宮是世界上海拔最高的宮堡式建築群，也是藏式建築美學的巔峰之作。此次特展薈萃布達拉宮珍藏的佛像、唐卡、經卷、法器、服飾等110套186件珍貴展品，通過「建築」「珍寶」「保護利用」「數位專廳壁畫」四大板塊，全方位展現了這座世界文化遺產1300年的歷史嬗變與永恆魅力。

作為布達拉宮典藏文物首次入川展出，特展不僅是雪域高原與天府之國的文明相遇，也是「川藏一家親」的深情見證。展覽通過展品的有機組合併輔以豐富的圖文展板及數字展項，生動展現了漢藏等多民族文化交往交流交融的歷史畫卷，給觀眾留下了深刻印象。

據悉，展覽期間還成功舉辦了11場社教活動和5場高水準學術講座，讓觀眾深入瞭解了布達拉宮的文化內涵與世界遺產價值。依託展覽推出的5大類107款文創產品也深受遊客歡迎。

世界文化遺產 建築 觀眾

延伸閱讀

羅浮宮竊案後珍貴藏品轉移法央行 一張神秘型男照點燃全球網友想像力

坪林茶業博物館「烹茶煨鴨腳」特展登場 揭開古代茶食文化的千年風味

法國禍不單行…羅浮宮才爆珠寶竊案 再傳陸女偷法博物館「6公斤黃金」

羅浮宮「7分鐘大劫案」財損近32億元！求償無門內情曝光

相關新聞

吸引140萬觀眾 布達拉宮特展落幕

歷時5個月13天，「布達拉宮—來自高原的世界文化遺產」特展於近日在四川德陽三星堆博物館圓滿落幕。作為三星堆博物館首個世界...

台青開餐廳 講述兩岸飲食

「三杯雞的三杯，其實就是一杯生抽、一杯米酒、一杯麻油。而且你知道嗎，其實三杯雞起源於江西，最早是客家人帶到台灣的。」近日...

幼童搭飛機「做1事」家長未制止被公審 網友怒批：沒家教

飛機屬大眾運輸交通之一，乘客搭乘時應注意自身行為，以免影響他人。有乘客分享搭飛機時，發現有兒童將雙腳踏上前方椅背餐桌板，不滿...

港出現首宗屈公病本地個案 恐波及萬名居民

香港錄得首宗基孔肯雅熱（屈公病）本地個案，一名八十二歲高齡老婦證實染疫。老婦居住在黃大仙區大型屋苑，衛生當局懷疑疫源在屋...

央視首播八路軍活捉日軍畫面 缺乏火砲支援仍一路猛攻

昨天是中國人民志願軍抗美援朝出國作戰75周年紀念日，中國官媒央視首次播出八路軍活捉日軍的珍貴現場畫面，畫面中，八路軍在缺...

下月赴泰參加環姐選美 山東姑娘趙娜被圍觀：顏值巨高

2025環球小姐全球總決賽將在11月在泰國曼谷舉行，日前舉辦的中國區選拔賽選出了中國賽區代表，由山東女孩趙娜憑藉出眾實力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。