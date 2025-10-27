吸引140萬觀眾 布達拉宮特展落幕

歷時5個月13天，「布達拉宮—來自高原的世界文化遺產」特展於近日在四川德陽三星堆博物館圓滿落幕。作為三星堆博物館首個世界文化遺產主題特展，累計吸引超140萬海內外觀眾觀看，單日最高參觀量達1.1萬人次。

布達拉宮是世界上海拔最高的宮堡式建築群，也是藏式建築美學的巔峰之作。此次特展薈萃布達拉宮珍藏的佛像、唐卡、經卷、法器、服飾等110套186件珍貴展品，通過「建築」「珍寶」「保護利用」「數位專廳壁畫」四大板塊，全方位展現了這座世界文化遺產1300年的歷史嬗變與永恆魅力。

作為布達拉宮典藏文物首次入川展出，特展不僅是雪域高原與天府之國的文明相遇，也是「川藏一家親」的深情見證。展覽通過展品的有機組合併輔以豐富的圖文展板及數字展項，生動展現了漢藏等多民族文化交往交流交融的歷史畫卷，給觀眾留下了深刻印象。

據悉，展覽期間還成功舉辦了11場社教活動和5場高水準學術講座，讓觀眾深入瞭解了布達拉宮的文化內涵與世界遺產價值。依託展覽推出的5大類107款文創產品也深受遊客歡迎。