幼童搭飛機「做1事」家長未制止被公審 網友怒批：沒家教

飛機屬大眾運輸交通之一，乘客搭乘時應注意自身行為，以免影響他人。有乘客分享搭飛機時，發現有兒童將雙腳踏上前方椅背餐桌板，不滿對方鞋底直接觸碰用餐枱背面，加上對方家長見狀也未有制止，遂公審並提醒他人「大家在吃飛機餐前先自己看一下」。

有網友批評家長無家教，「只懂自己做，不懂得教人」、「你以為小孩子哪裡學這些行為回來的啊」，也理解為何有人上飛機會「如臨大敵」清潔座位，「所以一到位，消毒濕紙巾全部擦一次」、「不要再歧視人了」。

兒童搭飛機雙腳踏上餐桌板 家長未有制止

該乘客在社群平台Threads上傳1張照片，藉此提醒他人「大家在吃飛機餐前先自己看一下」。相片中可見，有兒童搭乘飛機時，未有脫下鞋子，將雙腳踏上前方座椅背後的餐桌板，原PO不滿對方鞋底直接觸碰餐桌板背後，覺得有欠衛生，加上目睹同行家長見狀未有制止，遂拍下照片公審。

網友圍轟：只懂自己做，卻不會教人

有網友批評兒童家長未有好好管教孩子，「只懂自己做，卻不會教人」、「小朋友應該收多一倍的價錢」、「你是指讓他媽教他嗎？他媽媽的腿太長而已，否則也會一起放上去，你以為小孩子是從哪裡學這些行為回來的呢？」、「其實可以幫手教」、「我會問他這樣擺腳或這個動作有什麼特殊意義，是不是要做康復訓練」。

奉勸上飛機先清潔座位：不要再歧視人了

有留言表示理解，為何個別乘客上飛機時要清潔座位才安心，「我自己一上機還沒坐下，就已經用酒精和紙巾把整張椅子擦乾淨才敢坐下」、「我一直都建議大家消毒一下扶手、螢幕和餐桌，經常擦到發黑」、「一到位置，消毒濕紙巾全部擦一次」、「不要再歧視人了」。

