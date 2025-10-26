快訊

港出現首宗屈公病本地個案 恐波及萬名居民

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
今年八月，香港出現首宗屈公病（基孔肯雅熱）輸入個案居於安達邨，港府相關部門到其住所及入住醫院附近加強滅蚊工作。（港環境及生態局臉書）
香港錄得首宗基孔肯雅熱（屈公病）本地個案，一名八十二歲高齡老婦證實染疫。老婦居住在黃大仙區大型屋苑，衛生當局懷疑疫源在屋苑之內，可能波及萬名居民，以及鄰近的小學生。

香港衛生防護中心說，屈公病是一種經蚊子傳播的傳染病，已在一百一十多個國家被發現，當中包括非洲、亞洲、歐洲、美洲和印度洋及太平洋群島等地。染疫者常見症狀包括關節痛、肌肉疼痛、頭痛、噁心、疲倦和出現紅疹等，病情長的可持續數年。

今次八十二歲女患者居於黃大仙鳳德邨雪鳳樓，周四因關節病到廣華醫院求診並入院，血液檢測對屈公病病毒呈陽性，目前情況穩定。確診婆婆經常到附近的保良局金卿幼稚園接送孫兒，會在區內晨運，在商場和街市買菜，衛生防護中心總監徐樂堅指，婆婆潛服期內沒有外遊，估計感染源頭在鳳德邨內。

黃大仙鳳德邨是大型租者置其屋計劃的屋苑，香港衛生防護中中心傳染病處主任歐家榮說，在患者居住樓宇二百公尺半徑範圍內的居民，如果被蚊叮咬後可能有風險，涉及二十座大廈、八千個住戶，初步估計超過一萬名居民，包括鳳德邨七座樓、鳳鑽苑、鳳禮苑兩座大廈和蒲崗村道以西周邊的十一座大廈，鄰近學校有三間，分別是聖文德天主教小學、禮賢會恩慈學校和神召會馬理信書院。

歐家榮說，之前香港四十六宗屈公病輸入個案的患者，都無人到過鳳德邨，相信可能有輕微病徵的個案近期在區內出沒，被蚊叮咬後，將病毒傳給蚊，導致婆婆受感染。 當局星期天舉行跨部門會議，討論未來區內的重點工作，包括加強屋苑滅蚊。

港府衛生署衛生防護中心總監徐樂堅說，暫看不到屈公病本地爆發，但估計透過主動追縱，可能會找到新的確認個案。對於何時才能解除本地感染的風險，他稱當做好所有滅蚊及控蚊措施，經過一個潛伏期，最長約十二日後若再無個案，就會比較放心。

港府食環署防治蟲鼠主任主管霍明茵說，已即時在患者住所、曾經去過地方附近加強滅蚊，包括施放噴霧，清除積水，如果不能清除積水，則施放殺幼蟲劑，並會加強地盤等高危地方，以及加強宣傳教育。明日環境及生態局將召開跨部門會議，協調各部門的防蚊滅蚊工作。

衛生署 屈公病 患者

