快訊

CM-11勇虎戰車零件掉落 台61苗栗竹南2地點害6名騎士摔車受傷

非洲豬瘟案王姓獸醫佐疑涉違法診斷 養豬老農回應了

中國新能源汽車頻發自燃事故 火勢瞬間凶猛

中央社／ 台北26日電

中國接二連三發生行駛中的新能源汽車突然起火，最近2天就有3起同類事故，引發民眾對新能源汽車安全的疑慮。

根據第一財經及三湘都市報報導，23日深夜，一輛理想MEGA經過十字路口起伏路面後車底爆出火花，火勢在10秒內迅速擴大，車內兩名駕乘人員停車後順利開門逃生，車輛被燒成空殼骨架。

23日早上，一輛上汽大眾途觀L插電式混合動力車在高架路上起火自燃，現場火勢凶猛，導致後方路段出現嚴重擁堵，車內人員安全逃生，車輛被燒成空殼。

24日晚，陜西西安一輛行駛中的保時捷Taycan在未發生碰撞的情況下突發自燃，車身被大火完全吞沒，最終只剩框架，無人員傷亡。

這些事故起火的原因正在調查中。

而在更早之前，一輛小米SU7 Ultra 13日凌晨在成都天府大道上發生碰撞後起火燃燒，4名路人全力施救未能打開車門，該事故造成駕駛人死亡。

綜合媒體報導，歐盟科學院院士、中國科學技術大學講席教授孫金華23日在2025新能源電池產業發展大會上說，近幾年電動汽車火災事故呈現快速增長的態勢。

根據中國國家消防救援局公布的2022年第一季數據，新能源汽車火災發生率為萬分之2.88，燃油車火災發生率為萬分之2。新能源汽車火災發生機率與傳統燃油車相差不大，但其火災風險要特別關注，尤其是採用高能量密度三元電池作為動力的新能源汽車，一旦著火，火災強度要遠強於傳統燃油車。

能源 火災

延伸閱讀

為殺蟑螂…韓妹學網路招式釀火災 鄰居新手媽抱嬰逃命墜樓亡

電池用完別直接丟垃圾桶！前消防員警告「沒電」也可能引發火災

鋰電池自燃… 國航客機行李架空中起火 迫降上海浦東

新能源車成廣交會亮點 今年1-9月出口175.8萬輛

相關新聞

港出現首宗屈公病本地個案 恐波及萬名居民

香港錄得首宗基孔肯雅熱（屈公病）本地個案，一名八十二歲高齡老婦證實染疫。老婦居住在黃大仙區大型屋苑，衛生當局懷疑疫源在屋...

幼童搭飛機「做1事」家長未制止被公審 網友怒批：沒家教

飛機屬大眾運輸交通之一，乘客搭乘時應注意自身行為，以免影響他人。有乘客分享搭飛機時，發現有兒童將雙腳踏上前方椅背餐桌板，不滿...

央視首播八路軍活捉日軍畫面 缺乏火砲支援仍一路猛攻

昨天是中國人民志願軍抗美援朝出國作戰75周年紀念日，中國官媒央視首次播出八路軍活捉日軍的珍貴現場畫面，畫面中，八路軍在缺...

下月赴泰參加環姐選美 山東姑娘趙娜被圍觀：顏值巨高

2025環球小姐全球總決賽將在11月在泰國曼谷舉行，日前舉辦的中國區選拔賽選出了中國賽區代表，由山東女孩趙娜憑藉出眾實力...

台灣光復節80周年 陸發電影「澎湖海戰」預告片

10月25日台灣光復80周年當天，大陸央視發布涉台電影「澎湖海戰」預告片。據悉，這齣政治意味濃厚的影片講述1683年福建...

直播時額頭貼「中國人」 前央視主持水均益再駁移民

前央視主持人水均益24日開直播時，額頭放「中國人」紙條否認移民傳聞，水均益還在直播中說：千言萬語勝不過這三個字，「請大家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。