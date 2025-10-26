中國新能源汽車頻發自燃事故 火勢瞬間凶猛
中國接二連三發生行駛中的新能源汽車突然起火，最近2天就有3起同類事故，引發民眾對新能源汽車安全的疑慮。
根據第一財經及三湘都市報報導，23日深夜，一輛理想MEGA經過十字路口起伏路面後車底爆出火花，火勢在10秒內迅速擴大，車內兩名駕乘人員停車後順利開門逃生，車輛被燒成空殼骨架。
23日早上，一輛上汽大眾途觀L插電式混合動力車在高架路上起火自燃，現場火勢凶猛，導致後方路段出現嚴重擁堵，車內人員安全逃生，車輛被燒成空殼。
24日晚，陜西西安一輛行駛中的保時捷Taycan在未發生碰撞的情況下突發自燃，車身被大火完全吞沒，最終只剩框架，無人員傷亡。
這些事故起火的原因正在調查中。
而在更早之前，一輛小米SU7 Ultra 13日凌晨在成都天府大道上發生碰撞後起火燃燒，4名路人全力施救未能打開車門，該事故造成駕駛人死亡。
綜合媒體報導，歐盟科學院院士、中國科學技術大學講席教授孫金華23日在2025新能源電池產業發展大會上說，近幾年電動汽車火災事故呈現快速增長的態勢。
根據中國國家消防救援局公布的2022年第一季數據，新能源汽車火災發生率為萬分之2.88，燃油車火災發生率為萬分之2。新能源汽車火災發生機率與傳統燃油車相差不大，但其火災風險要特別關注，尤其是採用高能量密度三元電池作為動力的新能源汽車，一旦著火，火災強度要遠強於傳統燃油車。
