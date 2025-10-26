台灣光復節80周年 陸發電影「澎湖海戰」預告片

10月25日台灣光復80周年當天，大陸央視發布涉台電影「澎湖海戰」預告片。據悉，這齣政治意味濃厚的影片講述1683年福建水師提督施琅領兵，於澎湖大敗台灣水師，最終實現台灣統一的故事。被視為電視劇「沈默的榮耀」之後，再一波喊話台灣的心戰影視作品。

從預告片可看到，大陸知名偶像團體TFBoys成員易烊千璽飾演雄才少主康熙皇帝，資深電影演員王學圻飾演時年63歲的平台老將福建水師提督施琅。此前片方釋出的工作人員名單，由王海峰任總製片人，鄭保瑞監制執導，杜家毅監制編劇，主演包括王學圻、侯雯元、杜江、宋洋等人。

《澎湖海戰》以康熙二十二年為背景，主要講述了康熙皇帝為了阻止他方鄭氏悍然獨立的企圖，因此派出了福建水師提督施琅領兵收台，從而一支使得一支朝廷先譴隊付出了慘烈的代價，並誘使鄭氏水軍中計，好在施琅率水軍大軍襲攻入澎湖，殲滅鄭軍主力，收復他方的故事。

施琅原為明鄭將領，後因罪全家遭鄭成功誅殺施琅，施琅則潛逃降清。1681年，鄭經薨逝，1683年6月，施琅率清軍水師，在澎湖海戰中大勝明鄭水師，迫使鄭克塽率（鄭成功之孫）臣民降清，施琅則因功授靖海將軍，封「靖海侯」。

電影《澎湖海戰》於2021年8月6日立項，2024年12月底殺青，目前已進入後期製作。繼央視9月30開播潛台共諜劇「沈默的榮耀」引發促統爭議後，「澎湖海戰」接續在台灣光復80周年之際即將推出，或再度成為兩岸熱議話題。