繼「沉默的榮耀」後 中國再推促統片「澎湖海戰」

中國在近期推出以真人真事改編的對台工作劇集「沉默的榮耀」後，又在25日光復節發布改編的歷史電影「澎湖海戰」預告片，顯示中共促統政治意圖濃厚。

「沉默的榮耀」是一部潛台諜戰劇，講述中共潛伏在台灣的國防部中將參謀次長吳石的「密使一號」案。該部片播出後在中國大陸引起討論，還有中國大陸民眾前往吳石故居悼念。

在播出「沉默的榮耀」後近一個月，中國改編自歷史的電影「澎湖海戰」在25日發布預告片，並公布首輪的演員陣容。

電影由演員易烊千璽飾演康熙皇帝，王學圻飾演福建水師提督施琅，講述1683年康熙命令施琅攻台。

電影預告片旁白講述：「施琅聽命，朕命你統領舟師，進取澎湖，攻下台灣，還天下一個圓滿」。預告片在最後還強調了「統一台灣，勢不可擋」。該片預計將於2026年上映。

「澎湖海戰」官方微博也寫著「澎湖是中國的澎湖，台灣是中國的台灣」、「台灣自古是中國不可分割的一部分」等統戰文宣內容。

該部電影推出預告片後也引起中國網友關注，除了表達對演員們的支持外，也有不少網友跟著留下「統一台灣，勢不可擋」的留言。電影預計將進一步激化中國的民族情緒。