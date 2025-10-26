快訊

江蘇啓東觀光小火車事故釀4死 園方時隔一周才通報

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
江蘇啓東一度假區內的觀光車遭遇強風衝擊側翻落水，造成四人遇難。調查顯示，當地相關公司違反大風停運通知要求，擅自搭載遊客駛入度假區大堤。而從18日事發到26日官方通報狀況，時間隔了一周。（圖／取自極目新聞）
江蘇啓東一度假區內的觀光車遭遇強風衝擊側翻落水，造成四人遇難。調查顯示，當地相關公司違反大風停運通知要求，擅自搭載遊客駛入度假區大堤。而從18日事發到26日官方通報狀況，時間隔了一周。（圖／取自極目新聞）

江蘇啓東一度假區內的觀光車近期遭遇強風衝擊側翻落水，造成四人不幸死亡。調查顯示，當地相關公司違反大風停運通知要求，擅自搭載遊客駛入度假區大堤。相關責任人已被警方控制。而從18日事發到26日官方通報狀況，時間隔了一周。

央視報導，啓東圓陀角旅遊度假區內一輛觀光車18日上午遭遇強風衝擊側翻落水。事故發生後，應急、公安、消防、醫療等單位趕赴現場組織救援。事故共造成四人遇難，其中一人送醫搶救無效死亡，三名失聯人員當天被找到時已無生命跡象。

綜合瀟湘晨報、極目新聞等陸媒報導，多名知情民眾稱，涉事小火車當日遇到惡劣天氣，其中一人指，遇難者中有一人為父親的男同事，「說是那天風很大，浪打上來了」；另一知情人指，他的長輩同事的親人參加了南通海上遊，一人身亡一人獲救，「全車人被浪捲的」。報導指，事故共造成四人遇難，當中三人來自上海，一人來自南京。

此外，17日當地氣象台已發出大風黃色預警，指17至22日間，沿岸地區有九級或以上的東北大風，提醒要加強防範。

18日18時許，黃金海灘景區發出閉園通知，但未說明原因。報導稱，當日園區電話無人接聽，啟東圓陀角旅遊度假區管理辦值班人員否認知曉事故；啟東市公安局辦公室表示已反饋宣傳科室；市政府辦值班人員稱不知情；市委宣傳部電話無人接聽；連雲港派出所工作人員表示「沒接到過」，建議聯繫宣傳部門；南通市政府辦轉介至市委宣傳部，電話無人接聽；南通市12345熱線工作人員核實後回電，建議以官方發布為準；南通市消防救援支隊同樣回應需待官方公布。

上游新聞、極目新聞等陸媒25日報導該意外，相關部門稱善後工作完成，相關部門啟動調查程序。至26日，啟東圓陀角旅遊度假區正式發通報，承認18日上午10時許，一輛觀光車遭強風衝擊側翻落水，事故共造成四人遇難。

初步調查顯示，江蘇黃金海灘旅遊文化有限公司違反關於大風停運通知要求，擅自將搭載17名遊客的觀光車駛入啓東圓陀角旅遊度假區大堤，相關責任人已於當日被警方控制，事故原因和責任追究正在依法認定和處理中。

公開資料顯示，黃金沙灘景區是大陸國家AAA景區，2017年被評為江蘇省省級濕地公園，也是長三角區域周邊游的網紅打卡地之一。其中，觀光小火車可以容納60人，全程1.5公里。目前該景區已暫停營業。

