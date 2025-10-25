湖北十堰衝撞小學生案 3天後官方通報：1死4傷、肇事男刑事拘留

中共先前舉行四中全會之際，傳出22日傍晚在湖北十堰市的重慶路小學發生衝撞事件，轎車高速衝向正在學校出口等紅綠燈的小學生與家長，時隔3天後大陸官方公布通報指，車禍造成1死4傷，涉案的48歲陳姓男子被公安機關依法刑事拘留。

據陸媒觀察者網25日上午報導，25日凌晨，湖北省十堰市公安局茅箭區分局透過微信公眾號「平安茅箭」發布警情通報稱，22日下午5時30分許有群眾報警表示，十堰市茅箭區文秀路與山東路交叉路口發生交通事故，「公安機關迅速組織警力趕赴現場處置，當場控制車輛駕駛員陳某，並全力協助開展傷員救治等工作。」

通報稱，經現場勘查、視訊回溯、走訪調查和深入偵查，已查明陳某（男，48歲）以危險方法危害公共安全，造成1人送醫救治無效死亡，4人傷情較重（均無生命危險），多人輕微受傷。「目前陳某已被公安機關依法刑事拘留，案件辦理工作正抓緊進行。」

觀察者網也提到，先前有大陸網友稱，事發地位於十堰市茅箭區重慶路小學附近，為文秀路與山東路交叉口；目擊者稱，事發時正值放學，肇事車超車闖紅燈後，徑直衝向路邊人群。