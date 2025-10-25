快訊

MLB／賽前介紹先獲藍鳥球迷噓聲 大谷翔平天真燦笑飛奔出場

防非洲豬瘟籲勿做2事 台北「豬肉公主」：不會感染人但恐毀掉養豬產業

獨／打詐扯後腿？北市轟數發部「自己戴耳塞、還嫌吹哨者不用大聲公」

聽新聞
0:00 / 0:00

湖北十堰衝撞小學生案 3天後官方通報：1死4傷、肇事男刑事拘留

聯合報／ 大陸中心／即時報導
22日傍晚，大陸湖北十堰市重慶路小學旁發生轎車衝撞人群事件，3天後當地官方通報稱此事造成1死4傷，圖為網傳現場情況影片截圖。（圖／截自X「李老師不是你老師」）
22日傍晚，大陸湖北十堰市重慶路小學旁發生轎車衝撞人群事件，3天後當地官方通報稱此事造成1死4傷，圖為網傳現場情況影片截圖。（圖／截自X「李老師不是你老師」）

中共先前舉行四中全會之際，傳出22日傍晚在湖北十堰市的重慶路小學發生衝撞事件，轎車高速衝向正在學校出口等紅綠燈的小學生與家長，時隔3天後大陸官方公布通報指，車禍造成1死4傷，涉案的48歲陳姓男子被公安機關依法刑事拘留。

據陸媒觀察者網25日上午報導，25日凌晨，湖北省十堰市公安局茅箭區分局透過微信公眾號「平安茅箭」發布警情通報稱，22日下午5時30分許有群眾報警表示，十堰市茅箭區文秀路與山東路交叉路口發生交通事故，「公安機關迅速組織警力趕赴現場處置，當場控制車輛駕駛員陳某，並全力協助開展傷員救治等工作。」

通報稱，經現場勘查、視訊回溯、走訪調查和深入偵查，已查明陳某（男，48歲）以危險方法危害公共安全，造成1人送醫救治無效死亡，4人傷情較重（均無生命危險），多人輕微受傷。「目前陳某已被公安機關依法刑事拘留，案件辦理工作正抓緊進行。」

觀察者網也提到，先前有大陸網友稱，事發地位於十堰市茅箭區重慶路小學附近，為文秀路與山東路交叉口；目擊者稱，事發時正值放學，肇事車超車闖紅燈後，徑直衝向路邊人群。

另位去接孩子的目擊者描述，「肇事司機剛開始還在等紅燈，然後突然就闖燈了，直衝著人群去了，沒有剎車，也沒有按喇叭，沒打方向燈。」

22日傍晚，大陸湖北十堰市重慶路小學旁發生轎車衝撞人群事件，25日凌晨當地警方發出案情通報。（圖／取自觀察者網）
22日傍晚，大陸湖北十堰市重慶路小學旁發生轎車衝撞人群事件，25日凌晨當地警方發出案情通報。（圖／取自觀察者網）

小學生 闖紅燈 交通事故

延伸閱讀

陸人民大學學者：中國老百姓盼望「十五五」期間實現兩岸統一

不滿調職起爭執…湖北女子遭主管「辣椒油掌摑」 患結膜炎、耳鳴住院4天

全球最大萬噸級純電動運輸船 「葛洲壩」號湖北下水

封鎖消息？陸驚傳汽車衝撞小學生「10多人倒地」 社群圖文全被刪光

相關新聞

湖北十堰衝撞小學生案 3天後官方通報：1死4傷、肇事男刑事拘留

中共先前舉行四中全會之際，傳出22日傍晚在湖北十堰市的重慶路小學發生衝撞事件，轎車高速衝向正在學校出口等紅綠燈的小學生與...

浙江3歲男童喝珍珠奶茶後玩彈跳床窒息亡…家長痛批店家未告知風險

近日，中國大陸浙江台州臨海市杜橋鎮寶龍廣場發生一起悲劇，一名3歲的男童疑因飲用珍珠奶茶後在遊樂場玩彈跳床，被顆粒噎住窒息不幸身亡。

橋隧奇觀化身旅遊島 大陸深中通道人工島開放體驗VR導覽

中國大陸再添海上觀光新景點。位於廣東省、連接深圳與中山的「深中通道」西人工島，將自10月25日起開放為期一個月的試營運...

不滿調職起爭執…湖北女子遭主管「辣椒油掌摑」 患結膜炎、耳鳴住院4天

湖北武漢26歲女子吳某近日向陸媒爆料，稱因不滿就職物業公司單方面調職，與部門主管王經理發生衝突。王經理涉嫌用沾有辣椒油的鴨脖手套抹其臉部，並對其施暴、掌摑，導致她耳鳴、焦慮憂鬱，目前已報警處理。王經理則回應稱，雙方確有衝突，但自己僅抹了吳某的臉，未到毆打程度，並表示若傷情鑒定有結果，願承擔責任。

喜馬拉雅「炸山」風波未平 蔡國強巴黎再辦煙火表演…對話活動臨時喊卡

戶外品牌始祖鳥（Arc'teryx）早前聯手藝術家蔡國強，在喜馬拉雅山脈舉辦了一場名為《升龍》的煙火表演，被批評是製造污染，引起極大爭議。品牌方及蔡國強後來就事件致歉。

汶萊官方批准使用大陸飛機 中國商飛2款飛機將進入汶萊市場

大陸中國商飛公司的產品，有望進入新的海外市場。據外媒披露，汶萊航空監管機構已經允許其航空公司運營大陸製造的飛機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。