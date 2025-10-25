快訊

浙江3歲男童喝珍珠奶茶後玩彈跳床窒息亡…家長痛批店家未告知風險

香港01／ 撰文／陳進安
中國大陸一名3歲的男童疑因飲用珍珠奶茶後在遊樂場玩彈床，被顆粒噎住窒息不幸身亡。示意圖／ingimage
中國大陸一名3歲的男童疑因飲用珍珠奶茶後在遊樂場玩彈床，被顆粒噎住窒息不幸身亡。示意圖／ingimage

近日，中國大陸浙江台州臨海市杜橋鎮寶龍廣場發生一起悲劇，一名3歲的男童疑因飲用珍珠奶茶後在遊樂場玩彈跳床，被顆粒噎住窒息不幸身亡。家屬在商場門口維權，認為奶茶店、遊樂場及商場均應承擔責任。事件引發網路熱議，各方責任歸屬備受關注，有律師解讀，家長作為監護人應預見珍珠奶茶及彈床活動的風險，未盡監護責任，承擔主要責任；而奶茶店的珍珠若存在黏性過大或顆粒不符食品安全標準，且未充分告知風險，亦需承擔相應責任。

據網友提供的監視器畫面，10月19日下午3時49分，杜橋寶龍廣場三樓遊樂場內，兩名兒童在彈跳床區嬉戲。3時51分，一名穿綠衣的3歲（虛歲4歲）男童突然倒坐，隨後踉蹌走到遊樂設施後方，掙扎後倒在彈床上。另一名白衣兒童發現異常後跑開，約10秒後，兩名分別穿白衣及黑衣的成年女子趕到現場，抱起男童迅速離開監控範圍。整個過程約30秒，現場隨後傳出呼喊聲。

家屬自述，孩子飲用珍珠奶茶後繼續玩耍，疑似被奶茶中的珍珠顆粒卡住喉嚨導致窒息。據網上畫面顯示，珍珠奶茶杯倒置時，珍珠因黏性強未掉落，被質疑其是否適合幼童飲用。

自稱孩子父親的網友在社群平台發文表示，孩子生於2022年6月，於10月19日下午6時左右因窒息去世。他呼籲父母警惕珍珠奶茶的風險，並質疑奶茶店未提醒珍珠不適合幼童、遊樂場未禁止攜帶食物、商場缺乏應急預案。

家屬描述，事發當日，母親帶孩子到寶龍廣場遊玩，通過小程序訂購「古茗」珍珠奶茶，由同行友人代取，奶茶店未提醒珍珠不宜幼童食用。孩子在遊樂場喝奶茶後口渴繼續玩耍，隨後發生意外。

母親在其他孩子提醒下趕到，嘗試使用哈姆立克急救法（Heimlich Manoeuvre）並呼救，但遊樂場工作人員表示「無救援技能」。最終，孩子被緊急送醫，經1個多小時搶救仍不幸離世。

事後，陸媒聯繫涉事遊樂場，工作人員稱事發當日不在場，無法提供負責人聯繫方式。寶龍廣場負責人表示，鎮政府及派出所已介入，監視器畫面已移交警方，具體進展待通報。記者未能聯繫上奶茶店，但注意到其小程序訂購頁面標有提示：「溫馨提示，飲品內含小料，請勿一口吞飲，三歲以下嬰幼兒不宜食用，老人兒童需監護下飲用。」知情人士透露，家長通過小程序下單後，由成年人取餐，奶茶店事後才知涉事者為幼童。

對此，陜西恒達律師事務所高級合夥人趙良善律師分析，3歲幼童屬無民事行為能力人，家長作為監護人應預見珍珠奶茶及彈跳床活動的風險，未盡監護責任，承擔主要責任。若奶茶店的珍珠存在黏性過大或顆粒不符食品安全標準，且未充分告知風險，則需承擔相應責任；若產品合規並有提示，責任較輕。遊樂場若未禁止食物進入或未及時救援，可能承擔安全保障責任。商場若缺乏應急預案，也需承擔一定責任，但程度較小。

浙江3歲男童喝珍珠奶茶後玩彈跳床窒息亡…家長痛批店家未告知風險

近日，中國大陸浙江台州臨海市杜橋鎮寶龍廣場發生一起悲劇，一名3歲的男童疑因飲用珍珠奶茶後在遊樂場玩彈跳床，被顆粒噎住窒息不幸身亡。

