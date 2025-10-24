快訊

橋隧奇觀化身旅遊島 大陸深中通道人工島開放體驗VR導覽

聯合新聞網／ 綜合報導
深中通道通車後，往來兩岸僅需30分鐘，人工島觀光區預計年底全面啟用。示意圖／ingimage
深中通道通車後，往來兩岸僅需30分鐘，人工島觀光區預計年底全面啟用。示意圖／ingimage

中國大陸再添海上觀光新景點。位於廣東省、連接深圳與中山的「深中通道」西人工島，將自10月25日起開放為期一個月的試營運，首度以「科技＋旅遊」為主題迎客。這座人工島屬大灣區跨海交通樞紐之一，未來將結合觀光、教育與工程展示，預計12月正式對外開放。

根據《海峽時報》報導，深中通道橫跨珠江口，全長約24公里，是集橋梁、隧道與人工島於一體的超大型工程。自2007年啟動規劃、歷經14年興建，去年6月正式通車，象徵大灣區交通網絡再升級。對台灣民眾而言，該區域近年積極發展跨海建設與觀光結合模式，也反映大陸在「工程觀光化」與「科技展示型旅遊」的最新趨勢。

負責營運的廣東交通集團表示，試營運期間將採預約制，平日開放企業與校園團體申請，週末開放一般民眾參加。試營訪客可免費體驗3小時導覽行程，搭乘接駁巴士進入島上，並參與虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等互動設施測試，提供改善建議。

正式開幕後，票價預計為成人188元人民幣（約新台幣813元）、學生158元人民幣（約新台幣683元）、孩童128元人民幣（約新台幣553元），費用包含往返交通與導覽。島上餐飲及配套設施預定12月底前啟用。

西人工島佔地約13.7萬平方公尺，兼具交通管理、救援與教育展示功能。主體設有2,200平方公尺的「跨海工程科教館」，展示大陸橋梁與海底隧道的建設歷程，並以沉浸式投影與數位互動重現施工場景。戶外區則展示實際使用過的鋼殼隧道段與結構樣品，讓遊客近距離了解工程細節。

營運單位負責人陳海亮表示，未來將分階段推動發展，初期以教育與觀光為主，後續將引進低空飛行觀光、海上賞橋及休閒娛樂，打造結合科技、工程與文化的灣區觀光新品牌。「從空中或海面俯瞰橋隧結構，能更直觀感受這項世界級工程的規模與震撼。」陳說。

深中通道開通後，深圳與中山兩地往來時間由2小時縮短至30分鐘，成為粵港澳大灣區重要交通命脈。專家指出，這座人工島的啟用，不僅將吸引國內外旅客，也可能帶動周邊產業鏈發展，成為大陸推動「基建觀光化」的新示範。

人工島 深圳 廣東 觀光 VR AR

