喜馬拉雅「炸山」風波未平 蔡國強巴黎再辦煙火表演…對話活動臨時喊卡
戶外品牌始祖鳥（Arc'teryx）早前聯手藝術家蔡國強，在喜馬拉雅山脈舉辦了一場名為《升龍》的煙火表演，被批評是製造污染，引起極大爭議。品牌方及蔡國強後來就事件致歉。
10月22日，蔡國強在巴黎龐畢度中心舉行一場煙火表演，再次引起網友關注。
《瀟湘晨報》報導，10月22日，巴黎龐畢度中心（Centre Pompidou）準備暫別5年，開啟翻新工程。在它關閉前的最後一刻，蔡國強用一場「白天煙火」向巴黎告別。讓整座龐畢度的外牆化身為巨型畫布，一場融合傳統與科技的表演《最後的狂歡》點燃巴黎的天空。
龐畢度中心，全名為龐畢度國家藝術和文化中心（Centre Pompidou），是世界著名的現代藝術博物館和文化地標。
《中國藍新聞》報導，此外，巴黎巴塞爾藝術展會宣布，原定於當地時間10月23日下午在該展會上舉辦的《激蕩新視野：蔡國強和卡地亞基金會》對話活動取消。目前，該活動信息已經從巴塞爾藝術展和卡地亞基金會官網撤下。
據此前報導，9月19日，戶外品牌始祖鳥（Arc'teryx）以致敬自然為目的，聯手藝術家蔡國強在喜馬拉雅山脈處江孜熱龍開啟藝術項目「升龍」，以三幕煙火在山脊間點燃，呼應龍文化與「生生不息」的精神，大量網友質疑舉辦方不顧喜馬拉雅山脈脆弱的生態屏障，對當地產生環境污染。
9月21日，始祖鳥及蔡國強就事件致歉，並表示將以實際行動保護青藏高原生態環境。日喀則市委、市政府成立調查組第一時間趕赴現場核查，西藏自治區生態環境廳也介入事件。
延伸閱讀：
始祖鳥「炸山」！喜馬拉雅致母公司安踏股價暴跌 戶外博主集體抵制
文章授權轉載自《香港01》
