汶萊官方批准使用大陸飛機 中國商飛2款飛機將進入汶萊市場

大陸中國商飛公司的產品，有望進入新的海外市場。據外媒披露，汶萊航空監管機構已經允許其航空公司運營大陸製造的飛機。

路透報導，根據汶萊航空監管機構23日發布的新規定，汶萊成為最新允許其航空公司運營中國大陸製造飛機的國家，這對總部位於上海的飛機製造商中國商飛來說是利多。

汶萊市場規模雖小，但大陸製造的飛機在海外的每次進展都受到密切關注。中國商飛2款機型C909（原ARJ21）和C919缺乏西方監管機構的關鍵認證，該公司尚未獲得中國大陸以外的大型全球航空公司的訂單。C909最多可搭載90名乘客，是中國大陸第1款實現商業生產的噴射機，於2016年投入使用。中國商飛後來推出了體型更大的C919，C919目前僅供中國大陸航空公司使用。

目前國際上已有柬埔寨、寮國、越南和印尼等國，將C909支線飛機投入航空公司營運。

推動允許汶萊航空公司營運中國大陸製造飛機的行動，由專注於汶萊的初創航空公司GallopAir（騏驥航空）牽頭，該公司已訂購C909飛機，並得到了中國大陸的投資支持。2023年，該公司訂購了15架C909和15架中國商飛更大、更新的C919窄體飛機，這是中國大陸以外的航空公司首次訂購C919飛機。

此前，汶萊民航局（DCA）只批准獲得美國、加拿大、歐洲或巴西監管機構設計認證的飛機，其中包括波音、空中巴士和巴西航空工業公司生產的飛機。該國航空機構23日發布的修訂案將大陸民用航空局（CAAC）納入其監管機構名單。中國商飛的飛機設計由CAAC認證。

新華社24日也報導，汶萊民航局23日發布最新修訂的民航法規，正式認可大陸民用航空局的適航標準，並將其列為可接受的設計國適航當局。汶萊民航局於23日公布了修訂後的航空器、零部件和設備合格審定規章。根據這項新規，在汶萊進行航空器型號註冊認證審批時，由大陸民航局頒發的型號合格證檔可作為有效的型號設計批准證明。

此前在今年4月，越南已將大陸航空局列入其核准航空監管機構名單。然而，報導指越捷航空上周已停止運營其租賃的2架C909飛機，因為這2架飛機的6個月租賃合約已經到期。

路透指，騏驥航空（Gallop Air）執行長Cham Chi表示，中國商飛尚未向GallopAir交付任何飛機，目前尚不清楚首批交付何時進行。新華社則援引他的說法表示，此次法規修訂為中國大陸生產的噴氣式客機進入汶萊市場奠定了重要的法律基礎，體現了對中國大陸航空工業設計能力與安全管理體系的高度認可。

公開資料顯示，2023年4月印尼翎亞航空（TransNusa）引進C909機型投入商業運營；2025年4月12日，由中國商飛「乾租」（僅涉及飛機的租賃，不包括機組和備件）給寮國航空的C909也完成首次商業飛行；今年4月19日，由成都航空「溼租」（配備機組人員、維修等服務於一體的飛機租賃模式）給越南越捷航空的2架C909飛機同時開啟商業運營。

新華社先前報導，截至今年7月，印尼翎亞航空、寮國航空、越捷航空3家海外航司，在東南亞地區運營7架C909飛機，開通15條航線，通航18座城市，累計運送旅客超過37萬人次。