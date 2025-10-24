大陸作家莫言發表詩作悼念楊振寧 2位諾貝爾獎得主曾4次相見

諾貝爾文學獎得主莫言，24日發表詩作悼念諾貝爾物理學獎得主楊振寧，他還表示，「憶起與先生4次相見情景，書短句以寄哀思，將來或可再寫長文。」

據澎湃新聞，10月24日莫言發文深切懷念楊振寧，「大師歸去，高見永存」。

莫言手書詩作《悼楊振寧先生》，詩云「港島悲聞墜大星，滿天秋雨葉飄零。先生原本仙鄉客，歸去猶留百世馨。」

莫言並寫道，驚聞楊振寧先生仙逝，憶起與先生4次相見情景，書短句以寄哀思，將來或可再寫長文。

莫言在其微信公眾號「兩塊磚墨訊」發表上述內容，並附2012年在北京釣魚台國賓館與楊振寧相晤的照片、2人共同參加「科學與文學的對話」節目影片等。

楊振寧於1957年獲諾貝爾物理學獎，莫言於2012年獲諾貝爾文學獎。

與莫言共創上述公眾號的知名書法家王振，則書新詩《星落又星生》悼念楊振寧，詩中寫道：

你從天上來

攜著太陽般的光，在香港

我問你星球運行的方向

你臉上的笑容產生了引力

把我吸得目不轉睛

你曾是人間的智者

用心丈量天地的距離

在引力與規範場的疆域，永不停歇

如今你回到天上

我們仰望的每一顆星

或許都是你目光的折射

你從未離開