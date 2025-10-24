再評何衛東、苗華案 中共軍媒：有力消除了重大政治隱患

中共政治局委員兼軍委副主席何衛東、軍委委員苗華已經都落馬並被開除黨籍軍籍，中共二十屆四中全會已經予以追認，而中共軍媒《解放軍報》再次刊文指出，深挖徹查何衛東、苗華等貪腐分子，是中共十八大以來正風反腐的延續、「有力消除了重大政治隱患」。

針對何衛東、苗華等9位上將落馬案，解放軍報24日在2版刊出社論指出，四中全會通過中央軍委會審查報告、確認先前做出的處分，「是黨中央、中央軍委和習主席深入推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍作出的重大決策，彰顯了反腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍的決心定力，彰顯了永葆人民軍隊性質宗旨、鞏固純潔光榮的政治考量」。全軍要「堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮」。

社論提到，當前，世情、國情、黨情、軍情都在發生複雜深刻變化，「我們黨面臨的『四大考驗』、『四種危險』長期存在，我軍在政治上面臨的考驗錯綜複雜，影響黨對軍隊絕對領導、侵蝕人民軍隊政治本色的諸多因素現實存在」。

文章指，深挖徹查何衛東、苗華等貪腐分子，是中共十八大以來正風反腐的延續、「重塑人民軍隊的深化，有力消除了重大政治隱患，鞏固了人民軍隊純潔光榮」。

社論還強調，「新征程上，我們要始終不渝堅持黨對軍隊的絕對領導，持續深化政治整訓，增強思想改造的自覺性和徹底性，提高黨組織領導力、組織力、執行力，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。」

尤其，「領導幹部特別是高級幹部要以被查處的腐敗分子為反面教材，深挖毒源病根，強固忠誠品格，著力警心策行，以過硬作風和形象感召帶動部隊」。要把政治建軍要求貫徹落實到規劃編制和實施全過程，堅持政治引領，強化政治保證，統籌推進國防和軍隊現代化重點任務，加快先進戰鬥力建設，推進軍事治理現代化，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，「確保在黨和人民需要的時候上得去、打得贏」。

文章並喊話要深入貫徹新時代軍事戰略方針，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，「貫徹軍委主席負責制」，「始終忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心」。