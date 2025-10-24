快訊

台灣是全球最危險引爆點！美專家示警華府警惕賴清德路線

藝人閃兵案「三大醫院」複檢病歷造假？衛福部：很奇怪、先查高血壓個案

南投竟是台中的！寄一封信郵資要貼8000元全網驚呆 他曝真相

金門小三通昨只復航半天…水頭碼頭今早擠爆 5點多就到場候補

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門小三通今天復航，一早7點多整個通關大樓就擠爆了，到處都擠滿等待的民眾。圖/民眾提供
金門小三通今天復航，一早7點多整個通關大樓就擠爆了，到處都擠滿等待的民眾。圖/民眾提供

受到東北季風影響，金廈小三通本周航班「開開停停」，昨天雖復航卻僅開半天，今天一早天還未亮，清晨5點多就有不少人在碼頭外排隊等通關大樓開門，希望搶得第一波船位。

水頭通關大樓今天上午7點多就出現大批人潮排隊，現場擠得水洩不通，有人形容連擠都擠不進去，候補號碼更是很快就抽到900多號，碼頭人員忙得不可開交。

港務處指出，今天人潮湧現，除了是近日的滯留旅客外還有不少是今天連假要去廈門出遊的在地居民，通關作業量暴增，將持續調派人手疏導人流與維持秩序。

等待許久的台中旅客許小姐表示，她多次搭乘小三通往返廈門，「第一次遇到這種狀況，這兩天真的人超多，希望政府能加開加班船，讓我們順利銜接既定行程。」

金門小三通今天復航，一早7點多整個通關大樓就擠爆了，民眾都在等待候補。圖/民眾提供
金門小三通今天復航，一早7點多整個通關大樓就擠爆了，民眾都在等待候補。圖/民眾提供
金門小三通今天復航，一早7點多整個通關大樓就擠爆了，候補的民眾大排長龍。圖/民眾提供
金門小三通今天復航，一早7點多整個通關大樓就擠爆了，候補的民眾大排長龍。圖/民眾提供

小三通 碼頭

延伸閱讀

金門小三通短暫復航中轉客湧機場 候補逾300人返台

廈門民間團體赴金門祭拜戰役陣亡將士 祈願兩岸和平

金門長青會聯誼婆婆媽媽旗袍登場 92歲阿嬤表演洋溢正能量

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

相關新聞

河南許昌 打造康養旅居小鎮

隨著高齡化社會到臨，康養產業受到全球重視。位於河南的「中國花木之鄉」許昌市鄢陵縣，蛻變為中原康養產業重鎮，憑藉獨特的生態...

金門小三通昨只復航半天...水頭碼頭今早擠爆 5點多就到場候補

受到東北季風影響，金廈小三通本周航班「開開停停」，昨天雖復航卻僅開半天，今天一早天還未亮，清晨5點多就有不少人在碼頭外排...

上海神秘「宛平南路600號」一盒月餅讓人們重新認識

上海「宛平南路600號」曾是一個上海市民才知道的暗號，這處地址上座落的建築物，過去也一直是充滿神秘色彩的存在。近年因一盒月餅開始受到更多關注的「宛平南路600號」，多次與品牌聯名推出文創商品時也引發話題熱度，帶起了人們對心理健康的討論與認識。

全球最大萬噸級純電動運輸船 「葛洲壩」號湖北下水

2025綠色能源發展大會（湖北宜昌）23日開幕。會議宣布，全球最大萬噸級純電動運輸船在宜昌下水，並被命名為「葛洲壩」號。

封鎖消息？陸驚傳汽車衝撞小學生「10多人倒地」 社群圖文全被刪光

中共召開四中全會高度維穩之際，湖北省十堰市重慶路小學昨天傍晚發生疑似蓄意衝撞事件，一輛轎車高速衝向正在學校出口等紅綠燈的...

中國福建「最快女護士」惹風波後復出 跑出更好成績

有「最快女護士」稱號的福建醫科大學附屬第一醫院護士張水華，19日在黃河口（東營）馬拉松賽以2小時33分41秒成績獲國內女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。