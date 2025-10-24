金門小三通昨只復航半天...水頭碼頭今早擠爆 5點多就到場候補

受到東北季風影響，金廈小三通本周航班「開開停停」，昨天雖復航卻僅開半天，今天一早天還未亮，清晨5點多就有不少人在碼頭外排隊等通關大樓開門，希望搶得第一波船位。

水頭通關大樓今天上午7點多就出現大批人潮排隊，現場擠得水洩不通，有人形容連擠都擠不進去，候補號碼更是很快就抽到900多號，碼頭人員忙得不可開交。

港務處指出，今天人潮湧現，除了是近日的滯留旅客外還有不少是今天連假要去廈門出遊的在地居民，通關作業量暴增，將持續調派人手疏導人流與維持秩序。