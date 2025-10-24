全球最大萬噸級純電動運輸船 「葛洲壩」號湖北下水

2025綠色能源發展大會（湖北宜昌）23日開幕。會議宣布，全球最大萬噸級純電動運輸船在宜昌下水，並被命名為「葛洲壩」號。

中新社報導，「葛洲壩」號是中國萬噸級純電動散貨船研製及示範應用的標竿項目，船舶總長129.98米、型寬22米、型深7.7米，設計吃水6.5米，最大載重量達1.374萬噸。該船搭載12組鋰電池箱式電源，載電量約24000千瓦時，可快速充換電，續航里程可達500公里。

該船首次在內河大型船舶中搭載智能駕控系統，通過遠程控制航行功能，大幅提升航行安全性與運營效率。該船還採用浸沒式多級冷卻方式，艙內配置七氟丙烷滅火系統，配套研發箱式電源狀態監測與故障診斷系統，實現電池系統本質安全。 按運營測算，該船每年可替代燃油約617.5噸，減少二氧化碳排放約2052噸。中國工程院院士嚴新平表示，該船的意義遠超單一產品創新，不僅在中國率先實現遠程駕控、自動靠離泊功能，而且打通了新能源動力、智能駕控、配套基礎設施等關鍵環節，成功驗證大容量電池、分佈式直流綜合電力系統等多項核心技術。