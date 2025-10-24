河南許昌 打造康養旅居小鎮

聯合報／ 大陸中心／河南鄭州報導
許昌市鄢陵縣為康養產業重鎮，圖為唐韻小鎮的蘭亭。圖／本報河南鄭州傳真
許昌市鄢陵縣為康養產業重鎮，圖為唐韻小鎮的蘭亭。圖／本報河南鄭州傳真

隨著高齡化社會到臨，康養產業受到全球重視。位於河南的「中國花木之鄉」許昌市鄢陵縣，蛻變為中原康養產業重鎮，憑藉獨特的生態優勢與區位條件，成功打造出「以花木改善生態、以生態承載旅遊、以旅遊引領康養」的創新發展模式，成為康養旅居產業亮點。

全縣擁有52萬畝花木基地，主產區林木覆蓋率達80%，年均空氣質量優良天數逾三百天，享譽「中原之肺」。集花木之鄉、天然林海、溫泉之都，和中原之中、承東啟西、連貫南北等諸多優勢因素於一身的鄢陵，發展健康養老產業得天獨厚。

唐韻康養小鎮融合生態觀光、康養度假。

唐韻康養小鎮以枯山水景，禪修氛圍為特色，運用隱喻和頓悟，對空與有、虛與實作出心靈觀照。依託明清古建築群與千畝的花木景觀，形成春季花海景觀，每年吸引大批遊客，正在興建民宿群，讓更多人體驗康養慢活。

發源於許昌的大陸零售業巨頭胖東來，旗下涵蓋百貨商場、電器、超市等。

憑藉「善待員工、寵愛顧客」的經營理念，不僅創下年銷售額170億人民幣的驚人成績，更具有超乎想像的高人氣，被廣大網友稱為「沒有淡季的6A級景區」。

源源不絕客流，不僅為胖東來帶來了豐厚收益，更為許昌注入蓬勃生機。

胖東來以高標準食安聞名，有別於業界依賴外部供應鏈，胖東來堅持自建中央廚房，從原料溯源到生產流程透明化，並公開後廚作業過程，實踐「用真品換真心」理念。

自建的中央廚房於2023年6月正式投產，成為控制品質與保障供應鏈的核心。建築面積達3.4萬平方公尺，年產能約2.8萬噸，年產值高達10億元人民幣，以智能化設備與嚴格品管著稱。

另設有員工之家，讓員工有個舒適環境休息與用餐，免費咖啡與點心，隨時為員工補充能量。

記者至許昌天使城胖東來超市體驗購物，選購完水果後，提出去皮切片現吃需求後，取得貼有號碼的提袋，約十五分鐘後去取水果即可。

購物時雙手提大包小包，工作人員見狀很快送來手推車，還幫忙將物品整齊放置推車上。貼心的服務從不間斷，難怪現場顧客滿到寸步難行。

廚房 供應鏈

延伸閱讀

河南平輿 打造百億戶外休閒產業

先進養豬術 河南牧原顛覆傳統

河南汝瓷、鐵鍋技藝 承古創新

鄭州「炒八摻」暴紅 遊客排5小時被告知賣完 竟崩潰大哭

相關新聞

河南許昌 打造康養旅居小鎮

隨著高齡化社會到臨，康養產業受到全球重視。位於河南的「中國花木之鄉」許昌市鄢陵縣，蛻變為中原康養產業重鎮，憑藉獨特的生態...

全球最大萬噸級純電動運輸船 「葛洲壩」號湖北下水

2025綠色能源發展大會（湖北宜昌）23日開幕。會議宣布，全球最大萬噸級純電動運輸船在宜昌下水，並被命名為「葛洲壩」號。

封鎖消息？陸驚傳汽車衝撞小學生「10多人倒地」 社群圖文全被刪光

中共召開四中全會高度維穩之際，湖北省十堰市重慶路小學昨天傍晚發生疑似蓄意衝撞事件，一輛轎車高速衝向正在學校出口等紅綠燈的...

中國福建「最快女護士」惹風波後復出 跑出更好成績

有「最快女護士」稱號的福建醫科大學附屬第一醫院護士張水華，19日在黃河口（東營）馬拉松賽以2小時33分41秒成績獲國內女...

香港海洋公園訪客年增1成！熊貓IP吸金3860萬美元 總收入增9%

自從去年大熊貓「盈盈」生下一對港產龍鳳胎「加加」和「得得」，加上中央再贈港一對大熊貓「安安」、「可可」後，令全城掀起一片...

柬埔寨太子詐團在港擁5.5億美元房產 首腦陳志藉港洗錢9年

被美國當局制裁的柬埔寨跨國犯罪組織太子集團，其董事長陳志早前被揭露擁有兩家香港上市公司後，最新消息指他在香港還擁有價值4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。