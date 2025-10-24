河南許昌 打造康養旅居小鎮

隨著高齡化社會到臨，康養產業受到全球重視。位於河南的「中國花木之鄉」許昌市鄢陵縣，蛻變為中原康養產業重鎮，憑藉獨特的生態優勢與區位條件，成功打造出「以花木改善生態、以生態承載旅遊、以旅遊引領康養」的創新發展模式，成為康養旅居產業亮點。

全縣擁有52萬畝花木基地，主產區林木覆蓋率達80%，年均空氣質量優良天數逾三百天，享譽「中原之肺」。集花木之鄉、天然林海、溫泉之都，和中原之中、承東啟西、連貫南北等諸多優勢因素於一身的鄢陵，發展健康養老產業得天獨厚。

唐韻康養小鎮融合生態觀光、康養度假。

唐韻康養小鎮以枯山水景，禪修氛圍為特色，運用隱喻和頓悟，對空與有、虛與實作出心靈觀照。依託明清古建築群與千畝的花木景觀，形成春季花海景觀，每年吸引大批遊客，正在興建民宿群，讓更多人體驗康養慢活。

發源於許昌的大陸零售業巨頭胖東來，旗下涵蓋百貨商場、電器、超市等。

憑藉「善待員工、寵愛顧客」的經營理念，不僅創下年銷售額170億人民幣的驚人成績，更具有超乎想像的高人氣，被廣大網友稱為「沒有淡季的6A級景區」。

源源不絕客流，不僅為胖東來帶來了豐厚收益，更為許昌注入蓬勃生機。

胖東來以高標準食安聞名，有別於業界依賴外部供應鏈，胖東來堅持自建中央廚房，從原料溯源到生產流程透明化，並公開後廚作業過程，實踐「用真品換真心」理念。

自建的中央廚房於2023年6月正式投產，成為控制品質與保障供應鏈的核心。建築面積達3.4萬平方公尺，年產能約2.8萬噸，年產值高達10億元人民幣，以智能化設備與嚴格品管著稱。

另設有員工之家，讓員工有個舒適環境休息與用餐，免費咖啡與點心，隨時為員工補充能量。

記者至許昌天使城胖東來超市體驗購物，選購完水果後，提出去皮切片現吃需求後，取得貼有號碼的提袋，約十五分鐘後去取水果即可。

購物時雙手提大包小包，工作人員見狀很快送來手推車，還幫忙將物品整齊放置推車上。貼心的服務從不間斷，難怪現場顧客滿到寸步難行。