封鎖消息？陸驚傳汽車衝撞小學生「10多人倒地」 社群圖文全被刪光

中共召開四中全會高度維穩之際，湖北省十堰市重慶路小學昨天傍晚發生疑似蓄意衝撞事件，一輛轎車高速衝向正在學校出口等紅綠燈的小學生與家長，至少10餘人被撞倒地不起，但官方全面封鎖消息，刪除社群圖文，迄今未通報事故原因。

綜合社群訊息，這起疑似蓄意衝撞報復社會事件，發生在十堰市茅前區重慶路小學的十字路口。網傳行車紀錄影片顯示，22日下午5時29分，一輛白色轎車從左側超車，闖紅燈逆向高速衝撞左前方正在學校出口等紅綠燈的小學生與家長後，還在人行道上行駛一段距離才停下來。

網路影片顯示，至少有10餘名孩童與家長被撞倒地不起，現場慘不忍睹。

有目擊者稱，肇事駕駛是一名年輕男子，未逃離現場，還淡定地站在一旁抽菸。

微信群組「重慶路小學實驗1群」家長對話截圖顯示，事故地點是一、二年級學生放學的出口，被撞的都是低年級孩童與家長。有家長表示，聽說是「一個報復社會的人」所為。

這起重大交通事故發生後，疑似因為維穩，官方全面封鎖消息，刪除網友轉發的圖文。有學校旁邊社區的網友稱，本地人所有的公共平台發不出去任何消息和影片；還有當地網友表示，事故現場被封鎖，有專人禁止拍攝；只要在微信提及此事就被解散聊天群。

截至目前，中國媒體未見任何相關報導，微博話題「十堰市重慶路小學車禍」仍遭封禁，但網友持續接力轉發圖文，並暗批因為在開四中全會，所以「沒有消息，天下太平」。

