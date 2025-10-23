快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

聽新聞
0:00 / 0:00

封鎖消息？陸驚傳汽車衝撞小學生「10多人倒地」 社群圖文全被刪光

中央社／ 台北23日電
大陸湖北省十堰市重慶路小學昨日疑似發生蓄意衝撞事件。示意圖／AI生成
大陸湖北省十堰市重慶路小學昨日疑似發生蓄意衝撞事件。示意圖／AI生成

中共召開四中全會高度維穩之際，湖北省十堰市重慶路小學昨天傍晚發生疑似蓄意衝撞事件，一輛轎車高速衝向正在學校出口等紅綠燈的小學生與家長，至少10餘人被撞倒地不起，但官方全面封鎖消息，刪除社群圖文，迄今未通報事故原因。

綜合社群訊息，這起疑似蓄意衝撞報復社會事件，發生在十堰市茅前區重慶路小學的十字路口。網傳行車紀錄影片顯示，22日下午5時29分，一輛白色轎車從左側超車，闖紅燈逆向高速衝撞左前方正在學校出口等紅綠燈的小學生與家長後，還在人行道上行駛一段距離才停下來。

網路影片顯示，至少有10餘名孩童與家長被撞倒地不起，現場慘不忍睹。

有目擊者稱，肇事駕駛是一名年輕男子，未逃離現場，還淡定地站在一旁抽菸。

微信群組「重慶路小學實驗1群」家長對話截圖顯示，事故地點是一、二年級學生放學的出口，被撞的都是低年級孩童與家長。有家長表示，聽說是「一個報復社會的人」所為。

這起重大交通事故發生後，疑似因為維穩，官方全面封鎖消息，刪除網友轉發的圖文。有學校旁邊社區的網友稱，本地人所有的公共平台發不出去任何消息和影片；還有當地網友表示，事故現場被封鎖，有專人禁止拍攝；只要在微信提及此事就被解散聊天群。

截至目前，中國媒體未見任何相關報導，微博話題「十堰市重慶路小學車禍」仍遭封禁，但網友持續接力轉發圖文，並暗批因為在開四中全會，所以「沒有消息，天下太平」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

小學生 交通事故

延伸閱讀

大陸「十五五規劃」將揭曉 專家：相較「十四五」有3項顯著變化

路透：中共「十五五規畫」台官員最怕金門被納入終淪為「克里米亞」

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

正逢四中全會…遭稱是資通電軍的「匿名者64」駭入多個大陸政府網站

相關新聞

封鎖消息？陸驚傳汽車衝撞小學生「10多人倒地」 社群圖文全被刪光

中共召開四中全會高度維穩之際，湖北省十堰市重慶路小學昨天傍晚發生疑似蓄意衝撞事件，一輛轎車高速衝向正在學校出口等紅綠燈的...

中國福建「最快女護士」惹風波後復出 跑出更好成績

有「最快女護士」稱號的福建醫科大學附屬第一醫院護士張水華，19日在黃河口（東營）馬拉松賽以2小時33分41秒成績獲國內女...

香港海洋公園訪客年增1成！熊貓IP吸金3860萬美元 總收入增9%

自從去年大熊貓「盈盈」生下一對港產龍鳳胎「加加」和「得得」，加上中央再贈港一對大熊貓「安安」、「可可」後，令全城掀起一片...

柬埔寨太子詐團在港擁5.5億美元房產 首腦陳志藉港洗錢9年

被美國當局制裁的柬埔寨跨國犯罪組織太子集團，其董事長陳志早前被揭露擁有兩家香港上市公司後，最新消息指他在香港還擁有價值4...

斷崖式降溫…大陸今年冬天是「超級冷冬」？官方僅估「冷暖起伏大」

中新社報導，大陸社群平台上近日流傳關於「今年冬天氣溫很低，是個超級冷冬」的說法。近日大陸多地也經歷「斷崖式降溫」，包含新...

昔喊「祖國統一槍響時捐鉅款」 陸網紅張雪峰帳號已解封

大陸知名教育類網紅張雪峰22日發布微博貼文，這是他帳號自9月24日被禁止關注後首次發文，其小紅書、B站等社群平台也已解封...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。