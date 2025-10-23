斷崖式降溫…大陸今年冬天是「超級冷冬」？官方僅估「冷暖起伏大」

中新社報導，大陸社群平台上近日流傳關於「今年冬天氣溫很低，是個超級冷冬」的說法。近日大陸多地也經歷「斷崖式降溫」，包含新疆、內蒙古、京津冀等地降溫幅度超過10℃，可謂「一夜入冬」，很多人表示直接從短袖換上羽絨服。

大陸國家氣候中心預測，大陸今年冬季氣溫預計接近常年同期到偏暖為主，但氣溫階段性特徵明顯，冷暖起伏大，至於是「冷冬」還「暖冬」，要等冬季結束後才能認定。

大陸國家氣候中心首席預報員、氣候預測室副主任章大全22日表示，根據大陸官方定義，在全國範圍內，超過一半氣象觀測台站冬季平均氣溫滿足「冷冬」或「暖冬」標準，這1年冬季才會被判定為冷冬或暖冬。在氣象界，冷暖冬不是1個「預測概念」，而是對冬季氣溫狀況的事後「認定概念」。

章大全說，根據現階段國內外數值模式結果來判斷，大陸今年冬季氣溫接近常年同期到偏暖為主，但是氣溫階段性特徵明顯，冷暖起伏大。

章大全指出，近期赤道中東太平洋大部海表溫度較常年同期偏低，處於中性偏冷狀態。預計赤道中東太平洋冷水將持續發展，秋季後期進入拉尼娜狀態（反聖嬰現象）。一般而言，發生反聖嬰現象的冬季（當年12月至隔年2月），大陸氣溫偏低的機率相對較高。

章大全又指，受全球暖化等因素影響，本世紀以來在反聖嬰現象背景下，大陸冬季氣溫偏暖的情況也頻繁發生，甚至出現暖冬。此外，大陸冬季氣候不僅與熱帶海溫異常有關，還受到北極海冰、積雪和中高緯度大氣環流系統等的影響，是多因子協同作用的結果。

章大全表示，在全球暖化背景下，一方面，大陸冬季平均氣溫變暖的趨勢十分明顯。另一方面，北極地區氣溫上升的幅度明顯高於熱帶和副熱帶地區，中緯度南北溫差減小，西風帶大氣環流減弱，受其影響，大陸冬季冷暖波動更為劇烈，需要密切關注階段性強降溫和強升溫過程對生產生活造成的不利影響。

據統計，自1990年代以來，大陸一共出現6個冷冬，均出現在2012年以前。