快訊

新壽放手北士科 輝達「星艦落地」北市府還有兩道關卡

高市早苗用人大膽？新內閣被評「新手上路」

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

斷崖式降溫…大陸今年冬天是「超級冷冬」？官方僅估「冷暖起伏大」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
10月17日，大陸東北哈爾濱迎來今冬首場大規模降雪，遊客在哈爾濱市太陽島風景區冒雪遊覽。（新華社）
10月17日，大陸東北哈爾濱迎來今冬首場大規模降雪，遊客在哈爾濱市太陽島風景區冒雪遊覽。（新華社）

中新社報導，大陸社群平台上近日流傳關於「今年冬天氣溫很低，是個超級冷冬」的說法。近日大陸多地也經歷「斷崖式降溫」，包含新疆、內蒙古、京津冀等地降溫幅度超過10℃，可謂「一夜入冬」，很多人表示直接從短袖換上羽絨服。

大陸國家氣候中心預測，大陸今年冬季氣溫預計接近常年同期到偏暖為主，但氣溫階段性特徵明顯，冷暖起伏大，至於是「冷冬」還「暖冬」，要等冬季結束後才能認定。

大陸國家氣候中心首席預報員、氣候預測室副主任章大全22日表示，根據大陸官方定義，在全國範圍內，超過一半氣象觀測台站冬季平均氣溫滿足「冷冬」或「暖冬」標準，這1年冬季才會被判定為冷冬或暖冬。在氣象界，冷暖冬不是1個「預測概念」，而是對冬季氣溫狀況的事後「認定概念」。

章大全說，根據現階段國內外數值模式結果來判斷，大陸今年冬季氣溫接近常年同期到偏暖為主，但是氣溫階段性特徵明顯，冷暖起伏大。

章大全指出，近期赤道中東太平洋大部海表溫度較常年同期偏低，處於中性偏冷狀態。預計赤道中東太平洋冷水將持續發展，秋季後期進入拉尼娜狀態（反聖嬰現象）。一般而言，發生反聖嬰現象的冬季（當年12月至隔年2月），大陸氣溫偏低的機率相對較高。

章大全又指，受全球暖化等因素影響，本世紀以來在反聖嬰現象背景下，大陸冬季氣溫偏暖的情況也頻繁發生，甚至出現暖冬。此外，大陸冬季氣候不僅與熱帶海溫異常有關，還受到北極海冰、積雪和中高緯度大氣環流系統等的影響，是多因子協同作用的結果。

章大全表示，在全球暖化背景下，一方面，大陸冬季平均氣溫變暖的趨勢十分明顯。另一方面，北極地區氣溫上升的幅度明顯高於熱帶和副熱帶地區，中緯度南北溫差減小，西風帶大氣環流減弱，受其影響，大陸冬季冷暖波動更為劇烈，需要密切關注階段性強降溫和強升溫過程對生產生活造成的不利影響。

據統計，自1990年代以來，大陸一共出現6個冷冬，均出現在2012年以前。

氣溫 暖冬 反聖嬰

延伸閱讀

正逢四中全會…遭稱是資通電軍的「匿名者64」駭入多個大陸政府網站

河南平輿 打造百億戶外休閒產業

前三季上海GDP增5.5% 跑贏全大陸

安世半導體風波 中歐過招…陸商務部長與荷蘭官員通話

相關新聞

斷崖式降溫…大陸今年冬天是「超級冷冬」？官方僅估「冷暖起伏大」

中新社報導，大陸社群平台上近日流傳關於「今年冬天氣溫很低，是個超級冷冬」的說法。近日大陸多地也經歷「斷崖式降溫」，包含新...

昔喊「祖國統一槍響時捐鉅款」 陸網紅張雪峰帳號已解封

大陸知名教育類網紅張雪峰22日發布微博貼文，這是他帳號自9月24日被禁止關注後首次發文，其小紅書、B站等社群平台也已解封...

陸女九寨溝旅遊遭飯店人員毆打…因房型不符她先動手掌摑前台

綜合陸媒報導，一名女子稱自己在九寨溝旅遊時因酒店房型不符與前台發生矛盾，被毆打入院。官方通報指，女子因不滿前台服務員解釋，先動手掌摑服務員頸部，其後女子在爭執中遭前台服務員打傷。

中國漫記／小車撞重卡、越野車渡長江 陸車企內捲殺紅眼

奇瑞水陸兩棲越野車橫渡長江震撼全場，在長城坦克500等競爭激烈的汽車市場中強勢突圍。當技術同質化、品牌內捲化讓中國車商陷入膠著，奇瑞以一場真實「渡江戰」掀起話題風暴，既是科技展示，也是一次對內捲極限的挑釁。這場越野秀，究竟是技術突破，還是行銷豪賭？

黑龍江已零下22.6度！陸提前入冬 官方預測冬季偏冷

中國大陸近日氣溫驟降，北方提前步入冬季，多地提前開始供暖。中國國家海洋環境預報中心預測，今年秋冬季可能形成弱反聖嬰現象，...

老陜當家、空軍突出…中共中央軍委重整 張升民傳升副主席

中共二十屆四中全會將於23日閉幕，緊接著第二天將召開十四屆全國人大常委會第十八次會議，這次會議除了修法、聽取國務院金融報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。