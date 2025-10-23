快訊

昔喊「祖國統一槍響時捐鉅款」 陸網紅張雪峰帳號已解封

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸知名教育類網紅張雪峰。（圖／截自微博「張雪峰老師」）
大陸知名教育類網紅張雪峰。（圖／截自微博「張雪峰老師」）

大陸知名教育類網紅張雪峰22日發布微博貼文，這是他帳號自9月24日被禁止關注後首次發文，其小紅書、B站等社群平台也已解封。此前，張雪峰因在直播過程中出現不當言論遭舉報，回顧其發言，他在北京九三閱兵當天曾在直播中公開激動宣示，若祖國統一時槍聲打響就捐鉅款。

張雪峰22日在個人微博「張雪峰老師」上寫道：「今天是放學接娃的家長」，並配上校門口的照片。有網友留言表示：「張老師好久不見」、「看見你熱淚盈眶」，也有留言戲稱他「活過來了」。

綜合陸媒報導，張雪峰的多個社群平台，包括微博、抖音、快手、B站、小紅書在9月24日被發現均被禁止關注。微博跳出的理由提示為：該用戶因違反法律法規或《微博社區公約》被禁止關注。張雪峰團隊隔日表示，原因是在直播過程中出現不當言論違反平台規則，受到了舉報，「公司已經在處理了，應該短期內就可以解決」，並稱「正在反省當中」。

41歲的張雪峰最初是研究生考試輔導老師，因幽默解讀大陸名校的影片走紅，但言行曾多次引發爭議。例如，他曾提到「是否該選擇新聞學專業」、「文科是否為服務業」，也曾發表「日本永遠是中國領土不可分割一部分」等民族主義言論。

在其社群帳號被封之前，他在九三閱兵當天直播多次爆粗口，表示大陸有這些武器不是為了嚇唬別人，而是為了國家統一。更激動宣稱如果大陸攻台，他個人將至少捐款5,000萬人民幣，公司整體捐款至少1億元人民幣。

大陸知名教育類網紅張雪峰22日發布一條微博貼文，這是他帳號自9月24日被禁止關注後首次發文，其小紅書、B站等社群平台也已解封。（圖／截自微博）
大陸知名教育類網紅張雪峰22日發布一條微博貼文，這是他帳號自9月24日被禁止關注後首次發文，其小紅書、B站等社群平台也已解封。（圖／截自微博）

