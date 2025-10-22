黑龍江已零下22.6度！陸提前入冬 官方預測冬季偏冷

中國大陸近日氣溫驟降，北方提前步入冬季，多地提前開始供暖。中國國家海洋環境預報中心預測，今年秋冬季可能形成弱反聖嬰現象，冬季偏冷的機率較大。

綜合央視網、新華社等陸媒報導，中國大陸多地氣溫20至22日下降攝氏4至8度，局部地區降幅達10度，多地氣溫繼續刷新下半年新低。

其中，北京市18日入冬，創23年以來最早紀錄，較常年10月31日提前近兩週。北京南郊觀象台18日低溫跌破冰點，為立秋後首次破零，較常年提前20天。

報導指出，大連、天津、石家莊、太原等北方多地也提前入冬。河南嵩山、老君山20日降雪，最高氣溫跌至10度以下。在最北方的黑龍江漠河，月中最低溫達到零下22.6度，提前啟動冰雪旅遊。

10月以來，大陸北方多地連續陰雨，氣溫直線下降，從偏暖的夏天直接掉到10度左右的低溫。為應對連續低溫，北方多地提前開始供暖，其中，山西太原比去年同期提早10餘天。許多網友表示，今年感覺像是「一秒入冬」。

中國國家海洋環境預報中心預測，今年冬季，中國大陸渤海、東海南部海溫預計略偏高0.5到1度；黃海、東海中部與北部海溫預計偏高1至2度；南海大部分海溫接近常年平均水準。

中國專家表示，根據監測，今年秋冬季赤道中東太平洋將處於中性偏冷狀態，可能形成一次弱拉尼娜（反聖嬰）事件。

中國國家海洋環境預報中心助理研究員史珍表示，在海洋中劃定了幾個非常重要的監測海溫的區域指標，其中用Nino 3.4海洋聖嬰指標（ONI）的指數，來監測厄爾尼諾（聖嬰）現象和反聖嬰現象。當這個指數連續5個月低於零下0.5度，就認為形成反聖嬰事件，相反就是形成了聖嬰事件。

反聖嬰事件是指赤道中、東太平洋海表溫度異常，出現大範圍偏冷且強度和持續時間達到一定條件的現象。

報導指出，中國大陸冬季究竟是偏冷還是偏暖，與東亞冬季風強度密切相關，除了反聖嬰，北極海冰、歐亞積雪以及大氣環流系統內部自然變率等也起到重要作用。

報導說，從統計資料來看，出現反聖嬰事件以後，中國大陸冬季偏冷的機率確實更大一些，但由於今年秋冬或將形成的是弱反聖嬰事件，它會在多大程度上影響冬季氣溫，還得拭目以待。